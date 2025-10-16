Regresa Expoconvento a A Coruña: del 3 al 8 de diciembre con "los mejores dulces del mundo"

Los dulces de convento más ricos y esperados regresan esta Navidad a A Coruña. Expoconvento celebra su 15ª edición en la Iglesia Padres Capuchinos de A Coruña del 3 al 8 de diciembre o, como ha ocurrido en más de una ocasión, hasta agotar las existencias de los turrones, mazapanes o pastas artesanales que tanto triunfan.

"Se ha convertido en la Feria del dulce de convento más importante de España por el número de conventos participantes", explican desde la organización. Y es que este año habrá medio centenar de conventos en este evento que endulza el paladar de los más golosos y lleva los dulces más ricos a las mesas en Navidad.

Las Carmelitas de Zaragoza, las Carmelitas de Aguilar de la Frontera en Córdoba y las Dominicas de Murcia se han unido en esta edición al evento, que contará además con dos nuevos participantes gallegos: el Monasterio Cisterciense de Oseira, masculino y ubicado en la provincia de Ourense, y las Clarisas de Allariz, que empezaron este año a hacer dulces.

Los 50 conventos participantes traerán hasta A Coruña sus especialidades navideñas, como polvorones, mantecados, alfajores, turrones y roscos de vino. Magdalenas, bizcochos marroquíes, yemas, trufas o mazapanes son otros productos que los coruñeses podrán encontrar en este espacio que visitan cada año cientos de personas.

Cartel de Expoconvento 2025. Cedida

La feria estará abierta del 3 al 8 de diciembre o hasta agotar existencias tanto en horario de mañana como de tarde. Así, las personas interesadas en comprar estos dulces podrán ir a la Iglesia Padres Capuchinos (calle Federico Tapia, 71) de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Una oportunidad única de disfrutar de estas delicias artesanales hechas en diferentes conventos de España.