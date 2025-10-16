Expoconvento reúne cada año los mejores dulces de convento en A Coruña.

Regresa Expoconvento a A Coruña: del 3 al 8 de diciembre con "los mejores dulces del mundo"

La Feria del dulce de convento celebra su 15ª edición en la ciudad herculina con medio centenar de participantes

Los dulces de convento más ricos y esperados regresan esta Navidad a A Coruña. Expoconvento celebra su 15ª edición en la Iglesia Padres Capuchinos de A Coruña del 3 al 8 de diciembre o, como ha ocurrido en más de una ocasión, hasta agotar las existencias de los turrones, mazapanes o pastas artesanales que tanto triunfan.

"Se ha convertido en la Feria del dulce de convento más importante de España por el número de conventos participantes", explican desde la organización. Y es que este año habrá medio centenar de conventos en este evento que endulza el paladar de los más golosos y lleva los dulces más ricos a las mesas en Navidad.

Las Carmelitas de Zaragoza, las Carmelitas de Aguilar de la Frontera en Córdoba y las Dominicas de Murcia se han unido en esta edición al evento, que contará además con dos nuevos participantes gallegos: el Monasterio Cisterciense de Oseira, masculino y ubicado en la provincia de Ourense, y las Clarisas de Allariz, que empezaron este año a hacer dulces.

Los 50 conventos participantes traerán hasta A Coruña sus especialidades navideñas, como polvorones, mantecados, alfajores, turrones y roscos de vino. Magdalenas, bizcochos marroquíes, yemas, trufas o mazapanes son otros productos que los coruñeses podrán encontrar en este espacio que visitan cada año cientos de personas.

La feria estará abierta del 3 al 8 de diciembre o hasta agotar existencias tanto en horario de mañana como de tarde. Así, las personas interesadas en comprar estos dulces podrán ir a la Iglesia Padres Capuchinos (calle Federico Tapia, 71) de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Una oportunidad única de disfrutar de estas delicias artesanales hechas en diferentes conventos de España.