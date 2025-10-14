Los turrones más famosos de Vigo estarán esta Navidad en A Coruña: "Tenemos más de 250 sabores"

A falta de casi dos meses para que A Coruña dé el pistoletazo de salida a la temporada navideña, la ciudad ultima los detalles para su amplia programación de actividades culturales y comerciales propias de estas fechas. Este año, por primera vez, los turrones artesanales más famosos de Vigo harán parada en la ciudad en el mercadillo navideño de la plaza de María Pita.

Se trata de La Formigueta, la tienda temporal de turrones que cada año llena el Paseo de Príncipe de Vigo, ofreciendo todo tipo de sabores y especialidades de turrón con más de 250 sabores diferentes. De hecho, asegura que la suya será la caseta más grande del mercadillo herculino.

El artesano turronero Antonio José Vega lleva casi ocho años ofreciendo sus creaciones a la Navidad viguesa. "Elaboramos los turrones como se han hecho toda la vida y los cortamos delante del cliente", señala.

Además, explica que en ellos el producto gallego es el verdadero protagonista: "En este momento estoy haciendo turrón de queso de tetilla. También tenemos turrones como el de pulpo a la gallega y creaciones con vinos como el Albariño y el Mencía que gustan mucho".

El artesano cuenta que uno de sus best-sellers es el turrón Islas Cíes: "Está elaborado con sal del océano Atlántico, suelo hacer muchos guiños a Galicia con los nombres". Por lo que no descarta, si el año que viene vuelve a repetir en A Coruña, crear uno relacionado con la ciudad.

"La plaza de María Pita es un lugar mágico y será un privilegio estar allí" Antonio José Vega, artesano turronero

De esta manera, del 28 de noviembre al 2 de enero, los coruñeses podrán disfrutar de sus originales propuestas que prometen conquistar todos los paladares posibles. Este año con una novedad muy especial con guiño a Galicia incluido: "Solo puedo adelantar que tendrá que ver con la choiva —lluvia en gallego— y que es algo que nadie más en el mundo hace".

Antonio José espera con ganas el momento de empezar a vender sus creaciones en la ciudad: "Tengo seguidores de A Coruña que llevan años preguntándome cuándo iré allí", confiesa entre risas. "Confío en que sea una buena experiencia. La plaza de María Pita es un lugar mágico y será un privilegio estar allí", concluye.