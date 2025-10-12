El municipio donde mejor se come cerca de A Coruña: especializado en carnes y reconocido por la guía Michelin

La gastronomía gallega sorprende a todos los paladares, incluso a los más exquisitos. Prueba de ello son los múltiples reconocimientos y restaurantes galardonados por la guía Michelin, premiando al territorio gallego repleto de propuestas gastronómicas innovadoras y de gran sabor.

Un ejemplo de esto es Carballo, a 30 minutos de A Coruña, esta localidad cuenta con dos restaurantes reconocidos por la guía Michelin. Uno de ellos, destaca por sus carnes gallegas, llamando la atención de los amantes de la carne que se rinden a las elaboraciones del local.

Restaurante recomendado en la guía Michelin en 2025

Asador Río Sil, en Carballo (A Coruña) riosil.gal

Este restaurante cuya especialidad son las carnes gallegas selectas, es el Asador Río Sil. Un establecimiento del que la guía opina que "sorprende por la calidad de sus productos y por la atractiva bodega acristalada del comedor".

Esta casa familiar se fundó en 1981 y es todo un referente con más de 40 años de historia. Se distingue por contar con una filosofía culinaria basada en la sencillez, la autenticidad y el respeto absoluto por la materia prima.

Productos del Asador Río Sil riosil.gal

La cocina, actualizada pero sin dejar de lado sus raíces, refleja un compromiso con la calidad, ofreciendo al comensal una experiencia gastronómica exquisita, "buscando los sabores auténticos y tratando con detalle, tiempo y mimo cada uno de nuestros platos", dicen.

Acompañando a esta propuesta culinaria, el restaurante cuenta con una bodega excepcional, compuesta por una cuidada selección de 180 referencias de vinos. De esta forma, ofrecen el maridaje perfecto para cada plato, elevando cada sabor.

En Río Sil trabajan con las denominadas súmmum carnes rojas de Galicia, pero su carta se completa con más opciones: mariscos y pescados, arroces y entrantes entre los que te costará, y mucho, decidirte.

Un Bib Gourmand en Carballo

Además de la recomendación del Asador Río Sil, la guía Michelin ha reconocido otro establecimiento carballés con el premio Bib Gourmand por su estupenda relación calidad-precio. Se trata del restaurante Pementa Rosa.

Elaboraciones de Pementa Rosa, en Carballo guide.michelin.com

En pleno centro de Carballo, la chef Rocío Martínez al frente del local ofrece una cocina actualizada, de bases tradicionales y con notas de fusión. "Siempre se toma como referencias el magnífico producto gallego de temporada y la inspiradora Costa da Morte", dicen desde la afamada guía.

Cada detalle está pensado al milímetro y, entre sus platos más destacados se encuentran: "Bonito do Norte, pemento ácedo, escuma de lima e cilantro, kikos; Arroz de rape e berberechos; Filloa rechea de arroz con leite e xeado de pasas ao ron...", sugieren desde la guía Michelin.

Cómo es Carballo

Praza de Galicia en Carballo turismocarballo.com

Carballo es un municipio muy próximo a la ciudad de A Coruña, que cuenta con 31.595 habitantes según datos del INE de 2024. Situado entre las Mariñas y la Costa da Morte, es la capital de la comarca de Bergantiños.

Entre sus atractivos turísticos destaca el curso del río Anllóns y el espacio natural de Razo-Baldaio, que se asoma al Atlántico. El arenal de Razo-Baldaio es el más conocido, una inmensa playa de más de 5 kilómetros de longitud, la segunda más larga de Galicia, después de Carnota.

Si paseas por las calles de Carballo te darás cuenta que parece un museo al aire libre, debido a los murales urbanos que decoran cada rincón, así como sus plazas más destacadas y sus parques para descansar y disfrutar del entorno.

También, visitar sus pazos señoriales es algo que no puedes perderte. Los más conocidos son el Pazo de Vilardefrancos, del siglo XVI, el Pazo de Souto, que nació como vivienda de los Montenegro en el siglo XVII y acabó convertida en casa de turismo rural, el barroco Pazo das Pallas, del XVII o el Pazo de Gontade, el más antiguo de Carballo, del siglo XVI.