Todo sobre la Semana de la Tortilla en Betanzos (A Coruña): fechas, locales, precios...

Betanzos cuenta los días para dar inicio a una de las semanas más especiales en el municipio: la de la tortilla. Un total de 14 locales participarán este 2025 en el evento gastronómico que cada año corona a la mejor tortilla de Betanzos: se celebrará del 10 al 19 de octubre.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, participó este jueves en la presentación de la XV edición del evento, que este año cuenta con la novedad de una aplicación móvil llamada GastroBetanzos. Disponible para Android e iOS, los clientes de los locales inscritos podrán participar de forma activa en la Semana de la Betanzos a través de esta app.

Así, aquellas personas que tengan la aplicación en su teléfono podrán obtener información sobre el evento, participar en sorteos y votar por la mejor tortilla. Lo único que deberán hacer los clientes es escanear el código QR asignado a cada restaurante para que quede constancia de que probaron su tortilla.

Todas aquellas personas que escaneen el QR de cinco de los locales participantes entrarán en el sorteo de cinco experiencias gastronómicas en cinco de los establecimientos Restaurantes da Biosfera, certificados en 2019 en la Marca de Calidade con la colaboración de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, así como de cinco lotes de productos de merchandising de Coca-Cola.

Los usuarios de la aplicación, además, podrán votar por la tortilla que más les ha gustado una vez hayan escaneado cinco códigos QR. La votación también se podrá realizar sellando el díptico informativo en cinco de los 14 locales participantes para entrar en el sorteo. Esta es una forma única de colaborar para determinar quién es el ganador de la XV Semana da Tortilla de Betanzos en la categoría Premio Popular.

¿Qué locales participan y cuánto cuesta la tapa?

La Semana de la Tortilla de Betanzos cuenta este 2025 con 14 participantes. Los locales que han confirmado que prepararán este delicioso producto en el marco del concurso son:

A Cova do Frade

Adega Lastras

Burger City Café de Segundo

El Arrozal

Cervexería Yocri

Café Bar Capricho

Mesón Avenida

El Plaza

Restaurante Casanova

Bar Galicia

Bar Kutako

Vinoteca Versalles

O Noso Recuncho

La Travesía Vinos

El precio de la tapa será el mismo en todos los establecimientos: 2,5 euros. La tortilla entera, por otro lado costará 20 euros. El servicio también tiene un horario mínimo establecido: de 12:30 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas todos los días excepto viernes y sábado, que será de 20:00 a 23:00 horas. Algunos establecimientos ampliarán el horario.

La Semana de la Tortilla, por otro lado, ha abierto la inscripción para participar en el concurso de la mejor tortilla casera. Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el 15 de octubre en la Oficina de Turismo o en el correo electrónico eventos@betanzos.gal