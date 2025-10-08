Abre El Retorno en A Coruña: la nueva vida del local que marcó una época con La Ronería

Mauricio Riera Madrid, quien durante años marcó tendencia en la noche coruñesa con La Ronería, vuelve al mismo local donde empezó todo, en la calle Voluntariado -el callejón que une la plaza Galera con Torreiro-. Siete años después de haber cerrado aquella etapa, el hostelero regresa con un nuevo proyecto que no podía llamarse de otra forma: El Retorno.

Tras pasar una década viviendo fuera de España, principalmente en los países escandinavos, Riera regresó a A Coruña "con la cabeza llena de ideas" y con un propósito claro: ofrecer algo que, dice, "cuesta mucho encontrar en el centro de la ciudad": "Un local en el que te sirvan un pincho de calidad con tu consumición".

Después de más de 20 años tras la barra de La Ronería, Mauricio decidió darle una vuelta al modelo de negocio y buscar algo diferente. Además de los pinchos gratuitos, El Retorno pondrá al tardeo un toque diferente con una carta que fusione platos de diferentes países con Galicia de base.

El alma de La Ronería

Aun así, para aquellos melancólicos, el local conservará parte del alma de La Ronería, aquel mítico pub que llegó a tener más de 200 tipos de ron y que se convirtió en un punto de encuentro obligado en la noche coruñesa.

"Este fue mi primer local, hace casi veinte años. Los que lo recuerdan saben que aquí se servían los mejores cubatas de la ciudad. Aunque El Retorno ya no será una ronería, seguiré preparando mis clásicos Cuba Libres, porque forman parte de la historia del sitio", ríe Mauricio.

Eventos semanales y un ambiente diferente

Para que no se pierda esa esencia de compartir momentos en compañía, el local contará con dos días especiales para romper un poco la rutina de la semana. Por una parte, "los miércoles de English", en los que los clientes podrán practicar inglés con el equipo del bar, junto con una empleada nativa americana. Y, los jueves, habrá micrófono abierto, un espacio para artistas locales, música en directo y nuevas propuestas culturales.