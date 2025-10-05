Paga 16 € por churrasco ilimitado en un restaurante con vistas a A Coruña y no da crédito: "Un descubrimiento"

El churrasco en Galicia es mucho más que una comida: es celebración en buena compañía, ya sea de familiares o amigos. Cuando alguien propone un churrasco, la alegría se siente en el ambiente, y no solo porque eso conlleve comer carne de calidad, sino por todo lo que se genera alrededor de una churrascada.

Sin embargo, hay momentos en los que apetece comer un buen churrasco, pero no tanto cocinar, y esto es lo que le ha pasado a una usuaria de TikTok que ha compartido un vídeo en una parrillada buffet de A Coruña súper barata y con una panorámica espectacular de la ciudad.

"Un sitio muy agradable con terraza"

Terraza de La Pérgola de Oído Cocina Facebook La Pérgola

El establecimiento al que acudió esta usuaria de TikTok se trata de la popular Pérgola de Oído Cocina, ubicada en la zona de A Zapateira, concretamente en Rua María Ana Mogás Fontcuberta. Este lugar destaca no solo por su propuesta gastronómica y sus menús buffet, sino también por ofrecer una panorámica impresionante de toda la ciudad herculina.

"Churrasco ilimitado por 16 euros y con vistas a A Coruña", comienza diciendo en su vídeo. Si nos fijamos en los precios de la web del local, vemos que la cantidad concreta del menú al que se hace referencia en esta publicación es de 16,60 euros, sin incluir bebida ni postre, pero sí café.

"Puedes comer churrasco de ternera, cerdo, secreto, criollo, patatas, ensalada... ¡y repetir las veces que quieras!", comenta mientras muestra unas imágenes de la parrilla, cuya cantidad es bastante contundente y, además, tiene muy buena pinta.

Lo cierto es que poder repetir toda esta cantidad de comida por menos de 17 euros es algo bastante destacable, y una gran oportunidad para los amantes del churrasco de saciar sus ganas por un buen tiempo.

Con un ligero vistazo en su página web, se observa las opciones de menús que ofrecen: con croquetas (18,60 euros), con langostinos (23 euros) y con pulpo a la gallega (24 euros).

En todas las opciones puedes pedir estos platos hasta que no puedas más y tu barriga se quede bien llena. "Es un sitio muy agradable con terraza y vista panorámica a la ciudad", continúa en su vídeo. Así, conviene recalcar que el suplemento por comer en el exterior es de 0,20 euros.

Además, ten en cuenta que el precio del menú es individual y no se puede compartir ni dividir. "Todo un descubrimiento y muy buena relación cantidad-calidad-precio", finaliza mientras enseña la panorámica increíble que se observa desde la terraza de La Pérgola de Oído Cocina.