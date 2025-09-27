Dónde comer en A Coruña, según el cocinero de Miga y Rosmón Burger, Adrián Felípez

Natural de Baldaio, Adrián Felípez ha convertido sus locales de hostelería en imprescindibles de A Coruña. Tanto Miga, con una cocina basada en productos de calidad y proximidad, como Rosmón, en el que las hamburguesas se disfrutan con un buen vino, son dos proyectos que el cocinero cuida con esmero y dedicación.

Miga fue su primer local y en él trabaja "el sentido común", apostando por productores de cercanía y confianza y una cocina "sin corsés". "Hemos dado diferentes vueltas, pero ahora mismo es el punto más maduro, con un equipo muy sólido, muy buena oferta de vinos. Es un bistro a la gallega", explica el cocinero.

Con Miga ya consolidado, Felípez abrió Rosmón Burger en la rúa Nova de A Coruña. "Son hamburguesas sencillas, ricas, con carne que es carne y un brioche que es un brioche", señala el chef, que indica que una particularidad de este local es que prioriza acompañarlas de vinos. Felípez, además, sigue con su consultoría.

Más allá de su labor junto a los fogones, el de Baldaio es un gran amante de la gastronomía coruñesa, que disfruta en diferentes momentos del día. Este sábado, nos cuenta cuáles son sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a copear.

Dónde desayunar

Fachada de WACO Coffee en la calle Alameda. Quincemil

"Me gusta mucho el café y aprecio que se haga con cariño", explica Felípez, que concreta que le gusta desayunar el sandwich mixto con extra de aguacate "maravilloso" de Miss Maruja o los huevos benedictinos de Waco. "Voy a muchos, también al Onda que tiene un bocadillo de kimchi, queso y pavo asado", enumera el cocinero.

"Tomo mucho café. Me despierto temprano para arreglar a mi hija y empezar el día, y ahí siempre peso mi café, lo muelo al momento. Hago medio litro de café de filtro para empezar el día. El café está en mi vida", explica Felípez, a quien también le gusta la tortilla del Jazz Café.

Dónde tomar el aperitivo

Primer plano de la tortilla de Pontejos

El cocinero reconoce que no suele tener mucho tiempo para parar al mediodía, pero tiene claro cuál es el bocado imprescindible: la tortilla del Pontejos. Un plato que acompaña con agua. "Entre semana no bebo alcohol. El fin de semana puedo coger una caña, también en la parte de arriba de la plaza de Lugo", explica Felípez.

Y es que la céntrica plaza de Lugo esconde, además de un estupendo mercado, la cantina El Duque: "Compras abajo marisco como berberechos y te los abren arriba. También tienen lentejas, tortilla o croquetas. Ahí nos juntamos los sábados algunos amigos para tomar el aperitivo", explica el cocinero.

Más cerca de su casa, en la plaza de España, Felípez visita La Checa: "Si es fin de semana, dejo que Juan me ponga un vino. Sino, dejo que me riña con un agua con gas y limón. Tienen un chicharrón de Cádiz que está muy rico".

Dónde comer

El chef del restaurante Salitre, Caco Agrasar Cedida

"Cualquier cosa que haga Caco... Me encanta Salitre, me vuelven loco la cocción del pescado y sus arroces", señala Felípez, que también apuesta por un clásico para ir a comer: "Ir a Abuín es como ir a comer a casa de tu madre: tanto tiene un hígado encebollado como unos xurelos en escabeche, unas perdices o unas lentejas. La caldeirada de raya está muy buena. Es comida tradicional sin historias raras".

Dónde merendar

El Timón: el secreto de los mejores churros artesanos de A Coruña (y España) Picado

"No meriendo, pero a mi hija le gustan los churros y a veces vamos a comerlos", señala por otro lado Felípez. Y para disfrutar de este bocado dulce, nada mejor que dos clásicos de la ciudad: El Timón y Bonilla a la Vista.

Dónde cenar

Sushi en el Omakase

Felípez destaca los nigiris tanto de Omakase como de Caballa 14, dos templos del sushi en A Coruña. Con un estilo de cocina muy diferente, el cocinero remienda la morcilla y el criollo de El Charrúa: "Dependiendo de quien vayas, decides los cortes de la carne. Y una ensalada de lechuga, tomate y cebolla". En el 55 pasos, "lo mejor que puedes hacer", es dejarte guiar por Nataly y Balázs.

Dónde copear

Miguel Arbe, propietario de Bordello Lencería Bordello Lencería

Adrián Felípez no suele beber, pero cuando quiere tomarse una copa, tiene claro el lugar al que dirigirse. Bordello, en la Ciudad Vieja. "Un buen cóctel preparado por Miguel en Bordello", señala el cocinero como la mejor forma de terminar el día.