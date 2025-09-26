El restaurante de A Coruña con la mejor tortilla de España: "Abrimos las puertas a todo el mundo"

El próximo lunes 29 de septiembre se cumple un año desde que O Cabo ganó el premio a la mejor tortilla de España en la feria gastronómica de Alicante. Lo más curioso es que ni siquiera se habían presentado. Fue el propio Rafael García Santos, organizador de la gala y presidente del jurado, quien les propuso concursar después de probar personalmente la tortilla en el local de la plaza de Lugo.

"Se sentó en la barra como un cliente cualquiera", recuerda Ramón, dueño del restaurante y maestro de las tortillas. Él y su mujer Isabel llevan O Cabo desde 2013. Y aunque el título les dio un buen empujón, la fama ya la tenían bastante trabajada.

Cuando arrancaron, el sitio no tenía ni la mitad de clientes que hoy. "Crecimos con la plaza", dice Isabel. Por aquel entonces, en una zona donde el pescado era el producto estrella, la tortilla sonaba a propuesta diferente. "Empezamos con pinchos y, como a la gente le gustaron, nos animamos a poner raciones", cuentan.

Ahí empezó el boca a boca, que para ellos sigue siendo lo más importante. Pronto corría la voz de que en A Coruña había un sitio donde comer una tortilla estilo Betanzos sin tener que salir de la ciudad. Y la clientela no tardó en crecer. "Tenemos señoras de 80 años que vienen desde que abrimos, adolescentes que llegaban con sus padres y ahora vuelven con sus amigas o incluso chavales que piden la tapa con un vaso de agua", dicen orgullosos.

La tortilla de O Cabo se convirtió en una tradición compartida. Nunca tuvieron miedo a desvelar su secreto: la patata de Coristanco. Y con los premios a la espalda, la demanda fue tal que hace dos años tuvieron que mover el local un portal más a la derecha para ganar espacio.

Aun así, tienen claro que los de siempre tienen prioridad. "Abrimos las puertas a todo el mundo, pero muchas veces tenemos que decir que no hay sitio porque hay grupos que, desde hace años, vienen todos los viernes o todos los sábados", confiesa Ramón.

Ahora cierran por vacaciones. Como el año pasado, volverán a estar en el campeonato, aunque esta vez Ramón irá como ponente y no como concursante. Porque, a estas alturas, la tortilla de O Cabo ya no necesita demostrar nada. En la plaza de Lugo lo saben bien: allí se sirve, probablemente, la mejor tortilla de España.