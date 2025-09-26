O'Culto, en A Coruña, reabre el 3 de octubre con novedades gastronómicas y de ocio

El espacio gastronómico de la calle Panaderas acogerá desde tardeos hasta eventos y en él sigue disponible la "cerveza más fría del mundo"

O'Culto inaugura el próximo 3 de octubre su nueva temporada en A Coruña. El innovador espacio gastronómico ubicado en el número 26 de la calle Panaderas de A Coruña regresa con novedades gastronómicas y de ocio: no faltarán los tardeos, los restaurantes ni la cervecería Beer Craft Concept de Estrella Galicia.

Reconocido por abanderar un tipo de experiencia gastronómica y ocio alternativo inédito en la capital herculina, O'Culto abrirá sus puertas un año más ofreciendo un novedoso programa de entretenimiento y opciones culinarias que harán disfrutar de jueves a domingo a todo aquel que se adentre en este emblemático espacio de la hostelería coruñesa.

Esta iniciativa de restauración apuesta por la versatilidad y diversidad de un restaurante de primer nivel en el que diferentes tipos de cocina se articulan en un único local. La fusión entre la gastronomía internacional y la autóctona que acoge O'Culto invita al comensal a deleitarse con una variada carta renovada esta temporada.

Así, los clientes podrán disfrutar desde comida asiática, de la mano de Konoha Sushi, hasta cocina tradicional de carácter nacional que incluirá, además de la comida típica gallega de la taberna local Da Terra, los célebres y premiados cachopos de la Cantina Sixtina y los excepcionales arroces de Los Arroces de Miguelito.

Acceso a O'Culto en la calle Panaderas de A Coruña. Cedida

Los amantes de los planes informales tienen en O'Culto un buen punto de encuentro gracias a la cervecería, en la que relajarse degustando una amplia selección de tapas y raciones. Es el único Beer Craft Concept de Estrella Galicia de la ciudad: tiene tanto cervezas de bodega como marcas internacionales, siendo uno de sus secretos el sistema de refrigeración que permite refrescarse con la "cerveza más fría del mundo".

Una atractiva oferta para todos los públicos que tiene en la celebración de eventos uno de sus puntos

fuertes. Gestionado por Boketé, empresa referente en el sector, O'Culto acoge uno de los mejores espacios en el centro de la ciudad para organizar todo tipo de celebraciones, desde eventos sociales hasta reuniones empresariales, respondiendo de este modo a la alta demanda de este tipo de espacios.

Tardeos como Sinvergüenza, junto a una gran variedad de acciones de entretenimiento sorpresa fruto de nuevas colaboraciones, continuarán haciendo que el fin de semana coruñés y O'Culto sean sinónimos de diversión hasta bien entrada la noche gracias al elegante bar que incluye el recinto y en el que se podrá disfrutar de una gran selección de botellería y coctelería hasta las 3:30 horas.

Oferta gastronómica

O'Culto regresa de esta forma para ofrecer en A Coruña su novedoso concepto de ocio y gastronomía

lleno de colaboraciones y sorpresas a descubrir que continuarán consolidando este singular espacio como el epicentro del entretenimiento en la ciudad. La oferta gastronómica, por otro lado, es la siguiente:

Los arroces de Miguelito : Arrocería especializada en arroces secos elaborados

con producto proximidad y temporada, con una variada carta que incluirá varios arroces, fideuá y opciones veganas entre su oferta

: Arrocería especializada en arroces secos elaborados con producto proximidad y temporada, con una variada carta que incluirá varios arroces, fideuá y opciones veganas entre su oferta Capilla Sixtina : Establecimiento de comida tradicional asturiana que se basa en una oferta única llena de sensaciones crujientes e inolvidables, construida mediante la unión de tradición, artesanía y calidad. Una buena técnica aprendida de los mejores maestros asturianos junto a la mejor selección de materia prima de origen gallego han impulsado un camino de innovación que les ha llevado a obtener el reconocimiento al Mejor Cachopo de España en 2019 y 2020, para repetir en 2023 con su propuesta apta para celíacos

: Establecimiento de comida tradicional asturiana que se basa en una oferta única llena de sensaciones crujientes e inolvidables, construida mediante la unión de tradición, artesanía y calidad. Una buena técnica aprendida de los mejores maestros asturianos junto a la mejor selección de materia prima de origen gallego han impulsado un camino de innovación que les ha llevado a obtener el reconocimiento al Mejor Cachopo de España en 2019 y 2020, para repetir en 2023 con su propuesta apta para celíacos Konoha Sushi: Nace en la ciudad un nuevo concepto donde la tradición japonesa y la innovación culinaria se fusionan para ofrecer la mejor experiencia en sushi. Una cocina donde disfrutar de ingredientes frescos y sabores auténticos en un ambiente único que te transportarán a Japón con cada bocado

Nace en la ciudad un nuevo concepto donde la tradición japonesa y la innovación culinaria se fusionan para ofrecer la mejor experiencia en sushi. Una cocina donde disfrutar de ingredientes frescos y sabores auténticos en un ambiente único que te transportarán a Japón con cada bocado Da Terra: Inspirada en la tradición y en el valor del producto local, Da Terra es una referencia en la que degustar la mejor cocina gallega gracias a una carta orientada a amantes de los sabores autóctonos con una elaboración de primer nivel

O'Culto está abierto a reservas a través del teléfono 611781435 y del correo electrónico reservas@oculto.es. El horario de apertura, por otro lado, es jueves y viernes desde las 19:00 horas y sábado y domingo desde las 13:00 horas.