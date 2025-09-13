Pagan más de 290 € en una pulpeira típica de A Coruña y no dan crédito: "Es una fantasía"

A Coruña ciudad tiene restaurantes muy populares que atraen a miles de interesados, locales y visitantes. Algunos de estos tienen precios elevados, por lo que no suelen ser establecimientos a los que ir con asiduidad. No obstante, alguno es tan emblemático, que rompe todos los esquemas.

Uno de estos restaurantes tan reconocidos es la Pulpeira de Melide, situada en Plaza de España. Como dicen en su web, ofrecen "la experiencia de 4 generaciones de pulpeiros". Una creadora de contenido ha publicado su experiencia en el local, y ya te adelantamos que le ha encantado.

Una buena cena por más de 290 euros

Un grupo de amigos acudió a la pulpeira de Melide para disfrutar de una cena de calidad en uno de los restaurantes más populares de la ciudad. La usuaria de TikTok que compartió el vídeo ha mostrado la carta al completo para que todo interesado vea la propuesta gastronómica y precios.

"Hemos pedido pulpo a la gallega, no podía ser de otra manera en una pulpería". Lo cierto es que por la imagen tiene una pinta espectacular, aunque conviene señalar que no es a la gallega, sino pulpo á feira, ya que no lleva acompañamiento. El pulpo a la gallega se sirve con patatas cocidas.

"Aquí siempre es típico con palillo porque si no me pegan", dice ella en tono cómico en relación a lo poco que se estila en Galicia comer el pulpo con tenedor. Lo prueba y, sin dudarlo y con una cara que lo dice todo, lo tiene claro: "Está increíble".

Otros platos que pidieron, aunque algunos no se ven en el vídeo, pero sí en el ticket final, han sido calamares, pimientos de Padrón y croca de ternera. Un buen menú el que ha disfrutado este grupo de amigos.

También optaron por pedir una tortilla de patata al estilo Betanzos que, al juzgar por la imagen, estaba poco hecha, haciendo honor a su fama. La prueba y, de nuevo, se rinde a su estupendo sabor y calidad: "Esto es una fantasía", opina.

Desde la propia pulpeira de Melide lo dejan claro: "Existen 3 puntos fundamentales para garantizar el éxito en nuestros servicios: 1º producto, 2º producto y en 3º lugar, producto".

En cuanto a los postres, se decantaron por unas milhojas, un chocolate con almendra y helado de vainilla que estaba "muy bueno" y una tarta de queso que tenía muy buena pinta. Ración de pan, dos botellas de vino, aguas, cañas y un par de chupitos de crema de orujo completaron este festín.

"Me encanta enseñaros el precio justo, ha sido este el de la cena (293,60 euros). Ha estado muy buena", finaliza la usuaria de Tiktok mientras enseña el ticket con el precio de cada producto.