Dónde comer en A Coruña, según el chef de Culuca, Chisco Jiménez

Los callos, la ensaladilla y las croquetas nunca faltan en el restaurante Culuca de A Coruña. Tres clásicos que se han convertido en un gran reclamo de este local ubicado en el número 10 de la avenida de Arteixo que lleva el nombre de la abuela de su chef y propietario, Chisco Jiménez, por bandera y que apuesta por cocina de temporada.

"Abrimos en 2010. Culuca está enfocado en el producto de temporada, con tres clásicos inamovibles ni en verano ni en inverno: callos, ensaladilla y croquetas", explica Jiménez, que añade que la carta es cambiante. Ubicado en el bajo del edificio en el que vivió su abuela, Culuca cuenta con una amplia bodega de vinos y espumosos tanto nacionales como extranjeros.

Chisco Jiméntez explica que, además, también hacen eventos con servicio de catering. Una gran oferta gastronómica de este proyecto que cumple 15 años y que Jiménez ha liderado desde sus inicios. El cocinero, sin embargo, cuando no está detrás de los fogones también disfruta de la hostelería de la ciudad y este sábado nos explica sus sitios preferidos para hacerlo.

Dónde desayunar

"Desayuno en casa, pero luego me tomo varios cafés al día", confiesa Chisco Jiménez sobre cómo empieza la jornada: "Soy muy cafetero, no soy persona hasta que no me tomo el café". A diario, añade el cocinero, frecuenta La Cantera Grand Cru Café; Siboney, donde acompaña el café con la tortilla; y Veracruz.

Dónde tomar el aperitivo

Jiménez no siempre dispone de tiempo para disfrutar del aperitivo y confiesa que suele escaparse a la zona de Dexo, donde tiene una casa. Los vinos de Jaleo y las cañas en dCote, sin embargo, son una gran oportunidad de disfrutar de un tentenpié antes de comer. "Tengo además amistad con los dueños de Jaleo", añade el chef de Culuca.

Más allá de estos dos lugares imprescindibles de A Coruña, Jiménez también disfruta preparando sus propios aperitivos en casa. "Siempre pongo encurtidos, que nos encantan, y empanadas de La Empanada Viajera y Casa Pardo. Las dos están muy buenas", explica el chef.

Dónde comer

"Me gustan mucho tanto el churrasco como las pizzas. Voy bastante a la Parrillada Buenos Aires a tomarme unas mollejitas, y a diario también me gusta la Pulpeira de Melide", explica Jiménez, que en ocasiones especiales se decanta por Millo o Terreo. Y para comidas con amigos, nada mejor para el cocinero que un cocido en el Pazo de Santa Cruz, en Oleiros.

Las pizzas los domingos son una tradición familiar: "En casa, con mi padre y mi madre, comíamos todos los domingos de cena pizza. Íbamos a recogerlas". Ahora, Jiménez ha retomado esta costumbre con su hijo y apuesta por las pizzas de La Saporita, más napolitanas, y las de Enzo's, que ha recibido reconocimientos por sus productos.

Dónde merendar

Chisco Jiménez es más de salado que de dulce, pero fines de semana baja al Bonilla de la calle Galera para coger unos churros que comparte con su mujer y su hijo. Una forma de disfrutar de una rica merienda, especialmente en los días de lluvia en la ciudad herculina.

Dónde cenar

Ama es uno de los locales que Jiménez elige para ir a cenar además de Terreo, del que destaca los arroces y la buena atención de Ana y Sofía. Ya fuera de A Coruña, el cocinero recomienda un clásico de Oleiros: "Como estoy mucho por las afueras de A Coruña voy mucho a Casa Calixo, por su pescado y marisco".

El cocinero confiesa, además, cuál es uno de sus sitios favoritos de A Coruña: "La Pollería Rudy's en Cuatro Caminos. Es un peruano regentado por peruanos y frecuentado por peruanos. Siempre pido el pollo asado, ahí me encanta, y ceviche. También tiene platos peruanos".

Dónde copear

"Casi no bebo copas, soy más de vino. Suelo ir a La Mar Salada cuando bajo algún día de noche, pero cuando me tomo una copa por la tarde, voy a La Parrocha Dorada. Me gustan mucho los cócteles de Manolo El Pirata, cuando quiero tomar algo con mi mujer voy siempre ahí", explica Chisco Jiménez sobre la mejor forma de terminar el día.