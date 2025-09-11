A Coruña estrena cocina: "Siempre es un reto cuando te sumas a un proyecto que ya tiene historia"

A Mundiña es ya una institución en A Coruña. El 23 de febrero de 2006 abrió las puertas de su primer local en la calle de la Estrella, un restaurante con raíces en la Costa da Morte. Pero la necesidad de más espacio y de una ubicación acorde con su imagen lo llevó hasta su actual emplazamiento: el número 77 de la calle Real.

En el local original quedó la Taberna, que hace poco reabrió sus puertas con un formato ampliado y una imagen completamente renovada. Hoy, el restaurante de la calle Real también se presenta con aires nuevos, de la mano de un equipo con ganas de afrontar la etapa que ahora comienza para A Mundiña.

Ese desafío lo encarnan, entre otros, Dani, el nuevo chef, y Eloy, jefe de sala. Ambos llegaron hace apenas un par de meses, pero han asumido el reto como propio. "Siempre es un reto cuando te sumas a un proyecto que ya tiene historia. La idea es darle tu forma, aportar tus ideas, pero respetando lo que significa A Mundiña", explica Dani.

Con experiencia en restaurantes de Madrid, reconoce que en A Coruña el producto marca la diferencia: "Aquí lo tienes directo de la lonja al restaurante en cuestión de horas. Eso cambia todo".

La filosofía es clara: mantener el respeto absoluto por la materia prima gallega -pescados y mariscos salvajes-, pero aplicar técnicas que actualicen la propuesta sin traicionar la esencia. Dani habla de "un pequeño lavado de cara" que combina innovación y tradición.

Eloy, con más de veinte años de trayectoria en la hostelería coruñesa, aporta la visión de sala. "A Mundiña siempre ha sido un referente. El reto ahora es darle un plus, un nivel más. No hay fórmulas mágicas, es un proceso largo, pero creemos en el equipo".

Él mismo es prueba de esa conexión con la tierra: nacido en la Costa da Morte, asegura que todo se le hace familiar.

La clientela no ha cambiado mucho: "Tenemos mucho cliente turista, atraído por el nombre y la ubicación céntrica, pero también a los de siempre, familias y empresas que nos acompañan desde el principio".

Un equipo al completo

Equipo de A Mundiña en A Coruña A Mundiña

El trabajo conjunto de cocina y sala marca esta nueva etapa. Dani y Eloy empezaron a la vez, con la idea de formar un engranaje sólido, donde cada detalle cuente. A ellos lops acompaña todo un equipo de profesionales, cada uno de ellos con una historia personal de vida que atrapa.

Como el casi de Javi, el maitre y sumiller, que se sabe de principio a fin cada una de las 500 referencias nacionales e internacionales que guarda el local en su bodega, y más. Al igual que Fabiola, una camarera que empezó en el local como runner y que hoy es una pieza esencial en la sala.