Abre en A Coruña Burger Antonio: hamburguesas caseras a buen precio en el centro de la ciudad

A Coruña cuenta desde este jueves con un nuevo local de hamburguesas que propone una comida o cena sin complicaciones. Burger Antonio ofrece un producto de toda la vida hecho con ingredientes de buena calidad y a buen precio, primando las elaboraciones caseras tanto en el caso de las hamburguesas como del postre.

"Ofrecemos buenas burgers a buen precio", explican fuentes de la gerencia. Burger Antonio tiene cuatro tipos de hamburguesas: la de queso, a 5,90 euros; y la completa, la de bacon y la especial a 6,90 euros. Unos precios que suben a 9,90 y a 10,90 euros, respectivamente, si se suman las patatas y la bebida, que incluye agua, refrescos o una caña.

Un precio económico que no está reñido con la calidad. "Hacemos nuestras propias burgers. Recibimos los cortes que seleccionamos de la vaca, picamos la carne y elaboramos la hamburguesa con nuestra receta. No tiene tanta grasa como otras y no sienta mal", señalan las mismas fuentes, que añaden que el pan es de patata estilo americano, al igual que la hamburguesa, más fina.

Burger Antonio ofrece además alitas de pollo, también hechas por los responsables del local, así como tres tipos de salsas caseras: la de bacon, la especial (con pepinillo) y la picante. Para los más golosos, una rica tarta de queso perfecta para terminar la comida o la cena en este restaurante que ha abierto en el local que ocupaba Nösso Kebab en la calle Picos.

Esta nueva propuesta gastronómica estará abierta tanto para comidas al mediodía como para cenas. Recién inaugurado, es posible tomar las hamburguesas en el local o comprarlas para llevar, a la espera de que sea posible pedir a domicilio. Burger Antonio cerrará domingos y lunes, excepto este 14 de septiembre, cuando será posible degustar estas hamburguesas sin complicaciones.