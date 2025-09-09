Un restaurante de Oleiros (A Coruña) nominado a los premios TheFork: "Sitio único y especial a pie de playa"

Dos platos del restaurante de Oleiros A( Coruña) nominado a los premios TheFork @atelierdeamanda

Un popular restaurante de Oleiros (A Coruña) se encuentra entre los 41 nominados en la nueva edición de TheFork Awards con Mastercard, distribuidos en 14 Comunidades Autónomas como las mejores aperturas del 2024 en España.

Se trata del Atelier de Amanda, en el municipio de Oleiros. No obstante, Galicia está de suerte, porque también se incluyen otros dos establecimientos de Santiago de Compostela, Con Culler e Indómito. Así la comunidad cuenta con 3 restaurantes en estos prestigiosos premios.

Galicia logra tres nominaciones en los premios TheFork

Atelier de Amanda, en Oleiros (A Coruña) atelierdeamanda.com

El Atelier de Amanda, en Oleiros (A Coruña), ha sido seleccionado como uno de los mejores restaurantes de nueva apertura en España en la edición 2025 de los prestigiosos TheFork Awards con Mastercard.

"Ser felices haciendo lo que nos gusta es lo que hace a "Atelier de Amanda" un sitio único y especial a pie de playa en el maravilloso pueblo de Mera", dicen en su web oficial.

El reconocimiento llega tras la evaluación de un jurado de expertos compuesto por 58 chefs españoles galardonados con Estrellas Michelin, entre los que se encuentran figuras como Dabiz Muñoz, los hermanos Torres, Paco Morales, Elena Arzak o Martín Berasategui, entre otros.

Este restaurante coruñés, que en pocos meses ha conquistado al público y a críticos por su propuesta gastronómica, ha sido incluido en una lista de apenas 41 locales seleccionados en todo el país.

Junto al restaurante de Oleiros, otros dos proyectos gallegos han sido también reconocidos por el Jurado. Con Culler e Indómito, ambos en Santiago de Compostela.

Restaurante Indómito en Santiago de Compostela indomitobistro.es

Así, Galicia se posiciona entre las comunidades más representadas con tres nominaciones, empatando con Baleares y por detrás de Castilla y León y Comunidad Valenciana, que encabezan la lista con seis propuestas cada una, así como Andalucía, Cataluña y Madrid que cuentan con 5.

Plato de mejillón escabechado de Con Culler @con_culler

Los TheFork Awards ponen en valor "el compromiso local, el talento y la innovación culinaria", y este año cuentan por primera vez con el patrocinio principal de Mastercard.

Gracias a esta colaboración, se otorgará el nuevo galardón Mastercard Impact Award, "creado para reconocer a aquellos negocios capaces de generar un impacto positivo en tres áreas clave: el apoyo a las comunidades locales, la promoción del turismo auténtico y el impulso al talento joven".

"Los finalistas serán desvelados el próximo 3 de noviembre, en una gala con 300 invitados que tendrá lugar en el Teatro Caixabank Príncipe Pío, en Madrid", informan.

Hasta entonces, los usuarios de theFork pueden participar en la votación y apoyar a su apertura favorita a través de la web oficial del certamen. El restaurante que reciba más votos conseguirá el People’s Choice Award, un reconocimiento a la propuesta más valorada del año.