Reabre en A Coruña uno de los mejores restaurantes de lujo de España

El próximo jueves reabre en el corazón de la calle Olmos, en A Coruña, uno de los restaurantes que mejor sabor de boca han dejado en la comarca en los últimos años.

Tras varios años desde el cierre de A Capela, en Arteixo, desde el 11 de septiembre Fran Naya y su mujer, Leonor, se vuelven a poner al frente de este conocido establecimiento pero en un nuevo emplazamiento.

A Capela ocupa el local de El Efimero, tras reorientar su propietario su actividad a este concepto, que le atrae más y le permite disfrutar del trabajo.

Parte de los premios recibidos en su anterior etapa se encuentran ya en el nuevo local. Quincemil.

La carta, cuidadosamente elaborada, contiene varias opciones para satisfacer a todos los paladares.

Las carnes y los pescados, según temporada, se colarán en la lista de elecciones, que a metros del mercado de la plaza de Lugo le permitirá proveerse de los mejores alimentos para que los platos sean únicos.

Precisamente, esa calidad de los productos es una de las patas sobre las que apoyarse a la hora de confeccionar una experiencia diferente. Alejada de inventos

El concepto no varía de su idea original en Arteixo: pocas mesas y exclusividad, donde comer sea compatible con un buen servicio y no con las prisas de la rutina del día a día.

Alejado de las prisas, de los dobles y triples turnos de comidas, y de los productos que no permiten casi la evolución, regresa una de las esencias para un momento diferente del día.

Tras no llegar a acuerdo con algunos locales de la zona de Matogrande, el nuevo A Capela es ya una realidad. Y además, en un lugar que invita a pasear sin prisas y con posibilidades de estacioanamiento tanto en superficie en zona de Zalaeta, como en subterráneo en zona de Obelisco.

Hoy tuvo lugar el primer pase, reservado para invitados y conocidos, que ha servido para poner en marcha toda la maquinaria que, desde jueves, se ocupará de que la sobremesa regrese a la agenda.