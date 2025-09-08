La cafetería del mercado de Elviña, en A Coruña, se traspasa: se busca un nuevo gestor

La cafetería del mercado de Elviña busca nuevo inquilino. Tras un accidente que ha obligado a coger la baja al concesionario, que se suma a la jubilación de su pareja, el establecimiento está abierto al cogerse el alta, pero busca un traspaso para que continúe la actividad.

La zona invita a ello. Con mucha actividad durante el día, el hecho de estar situados en el mercado le da una vida propia que, además, puede repercutir en la actividad comercial.

"La clientela es sobre todo la gente que viene al mercado o al Gadis, y siempre se va juntando gente del gimnasio que está abajo o del arenal" explica Isabel Rocha en conversación con Quincemil.

Las condiciones

El local tiene una cocina equipada profesionalmente, con horno incluso para pan, congelador y nevera grande. Además, cuenta con un trastero para almacenar.

Dispone, además, de una zona pública para poder atender y que los clientes puedan consumir solos, o acompañados, sus consumiciones.

Toda una oportunidad de mercado para iniciar una nueva etapa vital a todo aquel que se encuentre interesado. Solo debe ponerse en contacto con sus actuales gestores, visitarlo e iniciar una nueva actividad comercial en una zona con mucha demanda.