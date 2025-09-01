A Coruña tendrá una Feria de la Cerveza Artesana este mes en los Jardines de Méndez Núñez

Las fiestas de A Coruña acaban de terminar, pero decía aquella estrofa que A Coruña se divierte, por lo que septiembre llega a la ciudad cargado de actividades lúdicas. Una de ellas será una nueva edición de la Feira da Cervexa Artesá en los Jardines de Méndez Núñez.

Esta feria de cervezas artesanas se celebra todos los años, aunque los últimos han sido accidentados. La edición de 2024 pudo celebrarse después de que las del 2023 y 2022 se cancelasen por el mal tiempo. La feria de este año se celebrará si todo va bien entre el jueves 11 y el domingo 14 de septiembre en los Jardines de Méndez Núñez.

Tres cervezas de A Coruña en esta edición

La edición 2025 de la Feira da Cervexa Artesá contará con tres representantes de la ciudad de A Coruña. Por una parte, Hijos de Rivera estará presente con Lupia, la nueva marca de cerveza que lanzaron el año pasado con lúpulo plantado en la reserva de As Mariñas.

Estará también la Cervexa AléAlé, originaria de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña), y la ya veterana cerveza Kel's hecha en Agrela.

Cartel de la Feira da Cervexa Artesá 2025

Por el momento solo sabemos que tendrá lugar en esas fechas y las cervezas locales que incluirá, pero no la programación completa, que se desvelará dentro de unos días, ni tampoco el resto de cervezas y puestos participantes.