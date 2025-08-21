Paga más de 140 euros en un restaurante de A Coruña y no se corta: "¡Qué bestia! Me la voy a zampar entera"

Algunos platos que comió Cocituber en un restaurante de carne en A Coruña TikTok Cocituber

El creador de contenido Alfonso Ortega se encuentra por la ciudad de A Coruña con motivo de la celebración de la Champions Burger en el muelle de Calvo Sotelo. No ha dudado en aprovechar su visita por la ciudad herculina para visitar algunos de los restaurantes más populares, como el restaurante Charrúa, en pleno centro de A Coruña, compartiendo en redes sociales su opinión.

"Estoy ante uno de los restaurantes más famosos de carne en España", comienza diciendo en el vídeo. Muestra el interior de este local situado en la rúa Estrella, sin dudar en decir que "el sitio es súper bonito y si ves las brasas es espectacular".

"No está siendo una comida fácil, pero está siendo una comida muy rica"

Tal y como dice el creador de contenido, la carta de Charrúa no es muy extensa, pero no le importa porque "a lo que he venido aquí es a comer carne", apunta sin tapujos. No obstante, la comida empieza por la ensalada José Ignacio, cuyo precio es de 12 euros.

"El tomate es una barbaridad, fíjate qué color". Lo pruebo, mostrándolo a cámara y se queda totalmente alucinado. "Puede ser de los mejores tomates que me haya comido nunca", celebra Cocituber mientras es interrumpido por varios seguidores sorprendidos al verlo en la terraza.

♬ sonido original - Cocituber @cocituber Qué guay poder ir al primer restaurante de Charrúa, restaurante pequeño y acogedor, con poquita luz, y una terraza en las zonas más concurridas de A Coruña. La camisa de 10. #PlanesEnTikTok

"Soy una atracción, no me he podido poner en peor sitio. Me van a volver loco", dice él mientras saluda amable a todos aquellos que lo reconocen.

El siguiente plato es la cecina, un plato de 18 euros del que opina desde el primer momento que "es perfecta, fíjate qué color", mientras muestra un primer plano a cámara antes de llevársela a la boca. Aprovecha para lanzar una recomendación: "si le echas aceite, échale muy poco, sino, es que tienes una cecina que algo tiene que esconder".

Todavía queda sitio para más platos. Ahora es el turno de las mollejas que, según él, le han dicho que es de lo mejor que hay en el establecimiento. "Me han dicho que lo que tengo que hacer es pasarla por el limón y comérmela", y así lo hace.

No tiene ninguna duda: "Creo que no me he tomado nunca unas mollejas a la brasa tan buenas". Según comenta, el punto de brasa le aporta un sabor impresionante al bocado. "Muy muy loca la molleja".

Chuletón de vaca gallega 50 días de maduración

Por 90 euros el chuletón y un pimiento asado con un coste de 6 euros, Cocituber se ha puesto las botas. Del pimiento poco más tiene que decir que "una burrada", señalando lo rico que está. En cuanto a la chuleta madurada, muestra un primer plano para que sus seguidores vean al detalle su perfección.

"Fíjate en el color, fíjate en la grasita. ¡Qué bestia la carne, qué bestia! Me la voy a zampar entera". No hace falta decir mucho más.

Ensalada, cecina, mollejas, chuletón y un pimiento, pero todavía hay sitio para el postre. Decide probar un volcán de dulce de leche con helado de plátano, con un precio de 8 euros. "Esto mola, eh", comenta mientras degusta su último manjar en Charrúa.

Todo ello, junto con la bebida, pan y café le ha costado un total de 146 euros.

Los seguidores responden

Los comentarios al vídeo por parte de diferentes coruñeses y coruñesas no se han hecho esperar. Entre recomendaciones de otros locales de la ciudad y elogios al creador de contenido por sus buenos vídeos, también ha habido opiniones sobre su cena en Charrúa.

"De los mejores asadores de A Coruña", escribe una, mientras que otro no duda en decir que "fuiste al mejor restaurante para comer carne en A Coruña".

Otro usuario añade que "vivo en Coruña y el Charrúa es muy 'top', también te aconsejo el Buenos Aires, de lo mejor que he probado".