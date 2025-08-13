El açaí, el alimento de moda en A Coruña este verano: "Es una fruta muy versátil"

El açaí lleva unos tres años creando furor entre los coruñeses. Pasó de ser una fruta desconocida para muchos a asentarse en los desayunos y meriendas del verano, e incluso de todo el año. Raro es que alguien no lo haya probado a estas alturas, aunque sea solo por curiosidad de conocer su sabor.

Este fruto rojo llegado de Brasil tiene un aspecto similar al del arándano, pero su sabor es más ácido. En A Coruña son muchos los locales que ofrecen algún plato con este ingrediente, y su éxito es tal que incluso han empezado a aparecer cafeterías especializadas en açaí.

El Açaí Vibra Club es uno de estos locales especializados en esta baya morada. "Es un superalimento muy versátil que se suele consumir en bowls acompañado de otros toppings", señala Uxio Marcos, uno de los propietarios del local situado en la rúa San Andrés.

Lo cierto es que el açaí combina muy bien tanto con otras frutas como con yogurt, cereales, galletas o chocolate, entre otros, por lo que se amolda perfectamente a los gustos de cada persona.

"Tiene propiedades antioxidantes, cardiovasculares y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y aporta energía también", explica el hostelero, que próximamente abrirá un nuevo local en la Marina. Además, un punto a favor del açaí es que no llena y es bastante fácil de digerir.

Por otro lado, en la cafetería Miss Maruja, en Zalaeta, cuentan desde hace años con un bowl en su carta que lo contiene en formato sorbete mezclado con una base de yogurt. Según su propietaria, Ángela León, fue uno de los primeros locales de la ciudad en trabajar con la fruta exótica.

"La gente lo busca porque está en tendencia en redes sociales y ve que es saludable. Estamos sobre los 200 bowls semanales", explica Ángela, que decidió traer este producto a A Coruña después de conocerlo en ciudades como Madrid y Barcelona. Una tendencia que confirma Uxio: "La gente ve que los bowls son supervisuales y se sienten atraídos por ellos".

"Sin duda, estos dos últimos años la demanda ha crecido. Pasamos de empezar a venderlo sin que la gente lo conociera a ahora que nos lo piden un montón", indica Ángela. No hay duda de que esta fruta ha llegado para quedarse.