Abre en A Coruña Vanessa Bakery, la primera tienda de galletas al estilo New York de la ciudad

Vanessa Armas de Velasquez verá cumplido un sueño a finales de agosto. Esta venezolana abrirá en A Coruña The Vanessa Bakery artesanal, la primera tienda de galletas al estilo New York en la ciudad herculina: estará ubicada en el número 8 de la Estrecha de San Andrés.

La repostería siempre ha formado parte de la vida de Vanessa Armas, que ya en España comenzó a hacer pruebas para elaborar dulces como los que hacía en Venezuela. La diferencia en los ingredientes y en el horno hizo que no le gustase el resultado con las tartas e, inspirada por cuentas que seguía en redes sociales, probó con las galletas estilo New York.

Muchas pruebas después, encontró el punto de dulzor perfecto, corroborado por familiares, amigos y los primeros clientes que apoyaron su proyecto. Vanessa Bakery nació en casa de esta repostera, que elabora ocho tipos diferentes de galletas y apuesta por sabor diferente cada mes para sorprender.

Algo con lo que previsiblemente continuará en su obrador de A Coruña, donde también pondrá a disposición de los clientes café y otras bebidas y estudia implementar un producto con helado y galleta. Todo ello para llevar, ya que el espacio es reducido y no le permite tener cafetería, pero sí preparar algunas tartas por encargo para fechas señaladas como bodas o comuniones.