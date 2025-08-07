La hostelería de A Coruña se beneficia del calor: "Cuando la gente sale de la playa se llena la terraza"

El mes de agosto ha comenzado en A Coruña con el arranque de las Fiestas de María Pita y con días de buen tiempo. Aunque la ciudad se está librando de las altas temperaturas de la ola de calor que tiene bajo alerta a buena parte de España, el sol está animando a coruñeses y visitantes a disfrutar de las terrazas.

Desde la Asociación de Hosteleros de A Coruña, su presidente Héctor Cañete destaca que, aunque es pronto para tener datos, "el buen tiempo ayuda. Se está trabajando bien y se ve mucha gente por el centro, sobre todo con los conciertos".

Con el verano y el calor, los hábitos de consumo también varían. Así lo notan en las terrazas de la Marina, una de las zonas más turísticas de la ciudad y que, por su proximidad con María Pita, se beneficia especialmente de los días de concierto.

Desde el Pier, uno de los locales de esta zona, afirman que en los meses estivales es habitual tener la terraza más llena. "Sobre todo los días de concierto y de sol. Está viniendo un mes de buen tiempo. Cuando la gente sale de la playa es cuando empieza a subir la afluencia en terraza", afirman.

Con ellos coinciden Luís López y Damián Rocha, camareros del Batanero. "Hay bastante más gente, sobre todo los días de concierto, pero por lo general todos los días. Hacia la tarde/noche, cuando la gente sale de la playa y antes de cenar, es cuando más se llena", aseguran.

En comparación con el resto del año, aquí ven una mayor diferencia del público "principalmente por los cruceros, aunque hay más turistas en general". Sumado con la gente de A Coruña, la mayor afluencia se nota especialmente a partir de los jueves y hacia el fin de semana.

En el Bow 9, el camarero Germán Rivera afirma también que el público cambia en el verano, cuando "llega gente de fuera de la ciudad, que viene de todos lados". Los clientes acuden más "antes y después de los conciertos", pero aquí ya notan un pico desde las "15:30 hasta las 01:30, mientras que en invierno a las 22:30 la gente ya se está marchando".

Más café con hielo y más aperitivos

En cuanto al gasto, en este local confirman que pese a la gran afluencia no ha aumentado notablemente. "Se nota que la economía es la que es", añaden. Desde la asociación, Cañete explica que el gasto del público en hostelería está siendo "contenido".

"La gente anda con precaución y hay poco gasto", asegura el presidente.

Lo que sí cambia es lo que se pide en las terrazas. "Se sigue pidiendo mucho café con leche, aunque con mucho hielo", apuntan en el Pier.

En otros locales como el Batanero citan los aperitivos como el vermut o el Aperol como las estrellas del verano, frente a las cañas que son más habituales el resto del año. También en el Bow 9 ven esta tendencia, aunque destacan la sangría como una de las bebidas más pedidas.

Preocupación por el aumento de costes

Fuera de las terrazas, entre los hosteleros el mes de agosto ha comenzado con preocupación por el aumento de los costes.

Cañete apunta al "tasazo" de la basura. El pleno municipal del pasado 31 de julio aprobó un aumento de la tasa de recogida de la basura, que se prevé que pase de los 62 euros de media actuales a los 124 en el año 2029.

"Tenemos la tasa turística, la de terrazas y ahora la de basura. Estamos cuanto menos preocupados porque suben los costes, la materia prima esta carísima y eso deja márgenes muy reducidos", señala el presidente de los hosteleros.