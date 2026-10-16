Gran fiesta gastronómica del pulpo el 24 de octubre con raciones a 15 euros y música en directo todo el día

El pulpo es uno de los mayores manjares de la gastronomía gallega y por eso son muchos los municipios que celebran incontables fiestas en su honor en las que reúnen a vecinos y visitantes alrededor de este plato, ya sea hecho á feira o a la gallega, acompañados de buena música y un ambiente espectacular.

El barrio de Caranza, en Ferrol, se encuentra ultimando los últimos detalles para celebrar su Fiesta del Pulpo el próximo 24 de octubre, en la que se podrá disfrutar de la degustación de este manjar del mar, además de bailar desde primera hora de la mañana con diferentes actuaciones musicales en directo.

Degustación de pulpo a 15 euros

El barrio ferrolano de Caranza celebrará el próximo sábado 24 de octubre una nueva edición de la Fiesta del Pulpo, una jornada gastronómica de lo más festiva organizada por la Comisión de Festas de Caranza en colaboración con la Asociación de Cantos de Taberna Ferrolana. La cita tendrá lugar en el colegio de La Salle y combinará degustaciones gastronómicas con música en directo.

La programación arrancará a las 12:30 horas con la sesión vermú, que estará amenizada por Parrocheiros Band. La actuación dará comienzo a un día de mucha música y comida pensado para reunir a vecinos y visitantes con el único objetivo de disfrutar de un día diferente y pasarlo bien.

A las 14:00 horas comenzará la degustación de pulpo, uno de los grandes protagonistas de la celebración, o el que más. Los asistentes podrán disfrutar de este producto a un precio de 15 euros por ración. Además, no tendrás que preocuparte por adquirir tu entrada con antelación, sino que los tickets se podrán adquirir el mismo día de la fiesta.

La música continuará por la tarde. A partir de las 15:00 horas, el grupo Tabernícolas Ferroláns tomará el relevo con una actuación ideal para que el ambiente no decaiga y que la fiesta continúe durante la tarde del sábado.

Así que ya lo sabes, tanto si eres de Ferrol como si te encanta el pulpo y quieres disfrutar de esta fiesta, no dudes en pasarte por el colegio La Salle el próximo sábado 24 de octubre para bailar y comer a reventar.