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¿Qué hacer en A Coruña por las Fiestas del Rosario 2026 hoy, miércoles 7 de octubre?
La jornada arrancará con dianas y alboradas y terminará en el Teatro Colón, después de tres días de música y celebración en la Ciudad Vieja
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Las fiestas del Rosario llegan este miércoles 7 de octubre a su último día después de tres jornadas de celebración en el entorno de la Ciudad Vieja de A Coruña. Han sido días de música, tradición y mucha actividad, con algunos de los grandes nombres de estas fiestas, como Nacha Pop o Rafa Sánchez, llenando de ambiente las calles de la ciudad.
Ahora, la patrona de A Coruña encara su jornada de clausura con una programación que comenzará desde primera hora de la mañana y se prolongará hasta la noche, combinando las tradicionales dianas y alboradas, la misa solemne y la procesión con música, gastronomía y diferentes actuaciones.
Miércoles 7 de octubre
- La jornada comenzará a las 10:00 horas con las dianas y alboradas de ACD Eidos por las calles de la Ciudad Vieja
- A las 11:00 horas actuará la Banda Municipal de A Coruña en la plaza de la Constitución
- A las 12:00, se celebrará la misa solemne en la iglesia de Santo Domingo.
- También a las 12:00, comenzará una pulpada y churrascada en la plaza de Fariña
- Os Revenidos actuarán a las 13:00 horas
- Broken Peach actuará a las 14:45
- A las 17:00 horas será el turno de Os Rizos de Lía, un cuentacuentos musical en la plaza de Fariña.
- A las 18:00 horas tendrá lugar la tradicional procesión
- A las 19:00, la música regresará con Indigentes.
El cierre de las Fiestas del Rosario llegará a las 21:00 horas en el Teatro Colón, donde Circes e Morganas celebrarán a Begoña Caamaño.
Con esta jornada, A Coruña pondrá el broche final a las Fiestas del Rosario, que durante estos días han llevado música y tradición a las calles de la Ciudad Vieja. Una última oportunidad para acercarse al centro histórico y disfrutar de la programación antes de que la patrona se despida hasta el próximo año.