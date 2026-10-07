¿Qué hacer en A Coruña por las Fiestas del Rosario 2026 hoy, miércoles 7 de octubre?

La Banda Municipal de A Coruña dará un concierto en la plaza de la Constitución .

Las fiestas del Rosario llegan este miércoles 7 de octubre a su último día después de tres jornadas de celebración en el entorno de la Ciudad Vieja de A Coruña. Han sido días de música, tradición y mucha actividad, con algunos de los grandes nombres de estas fiestas, como Nacha Pop o Rafa Sánchez, llenando de ambiente las calles de la ciudad.

Ahora, la patrona de A Coruña encara su jornada de clausura con una programación que comenzará desde primera hora de la mañana y se prolongará hasta la noche, combinando las tradicionales dianas y alboradas, la misa solemne y la procesión con música, gastronomía y diferentes actuaciones.

Miércoles 7 de octubre

La jornada comenzará a las 10:00 horas con las dianas y alboradas de ACD Eidos por las calles de la Ciudad Vieja

con las dianas y alboradas de por las calles de la Ciudad Vieja A las 11:00 horas actuará la Banda Municipal de A Coruña en la plaza de la Constitución

en la plaza de la Constitución A las 12:00, se celebrará la misa solemne en la iglesia de Santo Domingo.

en la iglesia de Santo Domingo. También a las 12:00, comenzará una pulpada y churrascada en la plaza de Fariña

Os Revenidos actuarán a las 13:00 horas

actuarán a las 13:00 horas Broken Peach actuará a las 14:45

actuará a las 14:45 A las 17:00 horas será el turno de Os Rizos de Lía , un cuentacuentos musical en la plaza de Fariña.

, un cuentacuentos musical en la plaza de Fariña. A las 18:00 horas tendrá lugar la tradicional procesión

A las 19:00, la música regresará con Indigentes.

El cierre de las Fiestas del Rosario llegará a las 21:00 horas en el Teatro Colón, donde Circes e Morganas celebrarán a Begoña Caamaño.

Con esta jornada, A Coruña pondrá el broche final a las Fiestas del Rosario, que durante estos días han llevado música y tradición a las calles de la Ciudad Vieja. Una última oportunidad para acercarse al centro histórico y disfrutar de la programación antes de que la patrona se despida hasta el próximo año.