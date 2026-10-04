¿Qué hacer en A Coruña por las Fiestas del Rosario 2026 hoy, domingo 4 de octubre?

Las Fiestas del Rosario 2026 continúan este domingo 4 de octubre en A Coruña con una programación más breve, que tendrá dos citas a lo largo de la mañana y el mediodía.

Las celebraciones arrancaron ayer sábado con varias actuaciones por la Ciudad Vieja y Nacha Pop como uno de los grandes protagonistas de la jornada. El grupo actuó por la noche en Porta de Aires junto a Rafa Sánchez ante un público muy animado, que acompañó los temas durante el concierto.

Programación de hoy, domingo 4 de octubre

10:00 horas : partido de fútbol 11 entre Sporting Ciudad y Deportivo Ciudad , en la Cidade Deportiva de A Torre

: partido de , en la Cidade Deportiva de A Torre 13:30 horas: una sesión musical con el Dúo Callos Gratis, en Porta de Aires

¿Cuándo continúan las Fiestas del Rosario?

Tras la programación de este domingo, las celebraciones harán una pausa el lunes y regresarán el martes 6 de octubre.

Martes 6 de octubre

La primera actuación será la de Amizade s , a las 19:00 horas

, a las A las 20:00 horas será el momento del pregón de Maribel , una de las conocidas sirenitas de O Parrote

será el momento del , una de las conocidas sirenitas de O Parrote Actuación de Xilo e Carlos, a las 20:30

Actuación de Sin Secretos, a las 21:45

Actuación de Malditos Pendejos, a las 23:15 horas

DJ Ayman cerrará la jornada a partir de las 00:30 horas.

Miércoles 7 de octubre