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¿Qué hacer en A Coruña por las Fiestas del Rosario 2026 hoy, domingo 4 de octubre?
La segunda jornada de las celebraciones de la Ciudad Vieja combina deporte y música con actividades en A Torre y Porta de Aires
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Las Fiestas del Rosario 2026 continúan este domingo 4 de octubre en A Coruña con una programación más breve, que tendrá dos citas a lo largo de la mañana y el mediodía.
Las celebraciones arrancaron ayer sábado con varias actuaciones por la Ciudad Vieja y Nacha Pop como uno de los grandes protagonistas de la jornada. El grupo actuó por la noche en Porta de Aires junto a Rafa Sánchez ante un público muy animado, que acompañó los temas durante el concierto.
Programación de hoy, domingo 4 de octubre
- 10:00 horas: partido de fútbol 11 entre Sporting Ciudad y Deportivo Ciudad, en la Cidade Deportiva de A Torre
- 13:30 horas: una sesión musical con el Dúo Callos Gratis, en Porta de Aires
¿Cuándo continúan las Fiestas del Rosario?
Tras la programación de este domingo, las celebraciones harán una pausa el lunes y regresarán el martes 6 de octubre.
Martes 6 de octubre
- La primera actuación será la de Amizades, a las 19:00 horas
- A las 20:00 horas será el momento del pregón de Maribel, una de las conocidas sirenitas de O Parrote
- Actuación de Xilo e Carlos, a las 20:30
- Actuación de Sin Secretos, a las 21:45
- Actuación de Malditos Pendejos, a las 23:15 horas
- DJ Ayman cerrará la jornada a partir de las 00:30 horas.
Miércoles 7 de octubre
- La jornada comenzará a las 10:00 horas con las dianas y alboradas de ACD Eidos por las calles de la Ciudad Vieja
- A las 11:00 horas actuará la Banda Municipal de A Coruña en la plaza de la Constitución
- A las 12:00, se celebrará la misa solemne en la iglesia de Santo Domingo.
- También a las 12:00, comenzará una pulpada y churrascada en la plaza de Fariña
- Os Revenidos actuarán a las 13:00 horas
- Broken Peach actuará a las 14:45
- A las 17:00 horas será el turno de Os Rizos de Lía, un cuentacuentos musical en la plaza de Fariña.
- A las 18:00 horas tendrá lugar la tradicional procesión
- A las 19:00, la música regresará con Indigentes.
- El cierre de las Fiestas del Rosario llegará a las 21:00 horas en el Teatro Colón, donde Circes e Morganas celebrarán a Begoña Caamaño.