¿Qué hacer en A Coruña por las Fiestas del Rosario 2026 hoy, sábado 3 de octubre?

La Ciudad Vieja de A Coruña ya tiene todo listo para volver a celebrar las Fiestas del Rosario, que arrancan este sábado 3 de octubre con una intensa jornada musical. La programación se desarrollará los días 3, 4, 6 y 7 de octubre y llevará actuaciones, propuestas tradicionales, deporte y gastronomía a diferentes espacios del barrio.

La primera jornada tendrá como uno de sus grandes reclamos a Nacha Pop, que actuará por la noche en Porta de Aires junto a Rafa Sánchez, de La Unión. Antes, la música comenzará ya a mediodía en la plaza de María Pita.

Qué hacer hoy, sábado 3 de octubre

El programa arrancará a las 13:30 horas con la actuación de Komando Kombate en la plaza de María Pita. La actividad se trasladará por la tarde a la plaza de la Constitución, donde a las 17:30 horas actuará Makarrugas. En este mismo escenario llegará a las 19:45 horas el turno de Os Coribantes.

El plato fuerte de este primer día de las Fiestas del Rosario llegará a las 21:30 horas en Porta de Aires. Allí actuarán Nacha Pop y Rafa Sánchez, poniendo el broche a la programación del sábado.

El resto de la programación de las Fiestas del Rosario

Las celebraciones continuarán el domingo 4 de octubre. La jornada comenzará a las 10:00 horas en la Cidade Deportiva de A Torre, donde se disputará el partido de fútbol 11 entre Sporting Ciudad y Deportivo Ciudad. A las 13:30 horas, Dúo Callos Gratis tomará el relevo en Porta de Aires.

Tras la pausa del lunes, las fiestas regresarán el martes 6 de octubre con una tarde y noche de música en la plaza de Fariña. La primera actuación será la de Amizades, a las 19:00 horas.

A las 20:00 horas llegará otro de los momentos destacados de las fiestas con el pregón de Maribel, una de las conocidas sirenitas de O Parrote. Después actuarán Xilo e Carlos, a las 20:30 horas; Sin Secretos, a las 21:45; y Malditos Pendejos, a las 23:15 horas. DJ Ayman cerrará la jornada a partir de las 00:30 horas.

El día grande de las fiestas

El miércoles 7 de octubre, día de la patrona, concentrará buena parte de los actos tradicionales. La jornada comenzará a las 10:00 horas con las dianas y alboradas de ACD Eidos por las calles de la Ciudad Vieja.

A las 11:00 horas actuará la Banda Municipal de A Coruña en la plaza de la Constitución y, una hora después, a las 12:00, se celebrará la misa solemne en la iglesia de Santo Domingo.

A esa misma hora comenzará una pulpada y churrascada en la plaza de Fariña, que se convertirá también en uno de los principales escenarios musicales del día. Os Revenidos actuarán a las 13:00 horas y Broken Peach lo hará a las 14:45.

La programación de tarde arrancará a las 17:00 horas con Os Rizos de Lía, un cuentacuentos musical en la plaza de Fariña. A las 18:00 horas tendrá lugar la tradicional procesión y, a las 19:00, la música regresará con Indigentes.

El cierre de las Fiestas del Rosario llegará a las 21:00 horas en el Teatro Colón, donde Circes e Morganas celebrarán a Begoña Caamaño, poniendo el punto final a cuatro jornadas de celebración en la Ciudad Vieja.