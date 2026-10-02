Gran churrascada ideal para visitar el 9 de octubre con un menú exquisito a 20 euros y una popular verbena

Lo que nos gusta a los gallegos disfrutar de una buena churrascada no está escrito. Ese olor a carne a la parrilla, mientras tomas algo en buena compañía y te preparas para bailar con una orquesta hasta altas horas forma parte de nuestra cultura popular. Por eso, son muchos los municipios gallegos que organizan estas citas gastronómicas.

En este contexto, destaca la gran churrascada que se celebrará el próximo 9 de octubre en Vilarmaior (A Coruña), una cita ideal para disfrutar de la gastronomía, la música y el buen ambiente que se genera en este tipo de celebraciones.

Un menú exquisito por solo 20 euros

Vilarmaior se prepara para disfrutar de una jornada de fiesta con mucho sabor y ritmo: una gran churrascada y una gran verbena. La cita tendrá lugar el próximo 9 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el campo de la fiesta, donde se instalará una carpa para que, en caso de lluvia, eso no sea un problema para disfrutar del momento.

El menú tendrá un precio de 20 euros e incluirá una completa propuesta gastronómica con churrasco, chorizo, pan, postre, vino y agua. Sin duda, es la oportunidad perfecta para disfrutar de un día diferente en perfecta compañía y comer hasta reventar.

La comida no será lo único de lo que se podrá disfrutar en esta gran fiesta. Una vez terminada la churrascada, la música será la única protagonista con la celebración de una gran verbena amenizada por la orquesta Cinema y el DJ Sam. Ambos serán los encargados de poner el ritmo y animar a todos los asistentes a bailar hasta altas horas.

Así, Vilarmaior combina a la perfección gastronomía, música y diversión en una de esas citas que permiten disfrutar de nuestras fiestas populares en buena compañía y seguir disfrutando de la tradición y cultura gallegas.