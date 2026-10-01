La orquesta Panorama ha anunciado sus actuaciones de octubre 2026 y despide la temporada con 19 fechas

La Orquesta Panorama ha publicado en sus redes sociales el calendario con las próximas actuaciones para el mes de octubre. Tal y como han avanzado en la publicación, con estas se despiden de su 'Time Tour 2026', por lo que habrá que esperar hasta el próximo verano de 2027 para volver a ver a la formación sobre el escenario.

"Octubre viene cargado de últimas noches, últimos viajes y muchas ganas de liarla", indican para presentar las 19 actuaciones que harán a lo largo de los 31 días del mes. Galicia, Madrid, Castilla y León, Murcia, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Euskadi son las diferentes comunidades autónomas que visitará la Panorama durante todo el mes.

La agenda completa de la orquesta Panorama en octubre

"Nos queda el último mes. ¡Nos vemos en el camino!", se despide la Panorama en sus redes sociales. En Galicia, la popular formación solo hará una parada y el municipio escogido ha sido Lugo, con motivo de las fiestas de San Froilán, una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

Por otro lado, hará un total de cinco paradas en la Comunidad de Madrid, dos en Castilla y León, cuatro en Castilla-La Mancha, una en Murcia, cinco en la Comunitat Valenciana y una en Euskadi.