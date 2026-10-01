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Gran fiesta de los callos el 2 de octubre con raciones a 10 euros y verbena con una popular orquesta
El menú con una ración de callos a 10 euros también incluye vino y pan
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Es otoño, pero eso no quiere decir que en Galicia se nos quiten las ganas de festejar. En esta época del año lo que más apetece son esos platos de cuchara bien calientes, perfectos para llenar la barriga y entrar en calor. Y qué mejor forma de disfrutarlos que hacerlo en buena compañía, rodeado de tus amigos y familiares.
En Xove (Lugo) se celebra este viernes 2 de octubre la XVIII Festa dos callos dentro de la programación de la Festa do Ramo, que se extenderá hasta el domingo 4 de octubre con una programación que combina gastronomía, música y actos religiosos.
Callos a reventar y mucha música
Los vecinos de Alto do Cruceiro, en la parroquia de Xuances, en Xove, ya tienen todo preparado para celebrar su tradicional Festa do Ramo, una cita consolidada en la localidad y que cada año reúne a sus vecinos dispuestos a celebrar con mucha comida, música y actos religiosos.
Sin duda, el evento protagonista de la fiesta será la Festa dos Callos, que este año alcanza su XVIII edición, y que marcará el inicio de la celebración el viernes 2 de octubre a partir de las 20:00 horas. Todas las personas que asistan podrán disfrutar de este tradicional plato de cuchara gallego hasta reventar.
Tras la gran comilona, la fiesta continuará con una verbena amenizada por la popular orquesta Los Satélites y la discomóvil Conxuro.
El sábado 3 de octubre, la programación se inicia a las 13:00 horas con la misa solemne y procesión, seguida de una sesión vermú con la orquesta Escaparate, la cual volverá por la noche junto a la discomóvil Conxuro. Finalmente, el domingo 4 la fiesta terminará con una sesión vermú prolongada con la artista Verónica Cambón.
Programación completa de la Festa do Ramo 2026
Viernes 2 de octubre
- 20:00 horas: XVIII Festa dos Callos con raciones a 10 euros que incluyen vino y pan
- Por la noche: verbena con la orquesta Los Satélites y Discomóvil Conxuro
Sábado 3 de octubre
- 13:00 horas: misa solemne y procesión
- 14:00 horas: sesión vermú con la orquesta Escaparate
- Por la noche: verbena con la orquesta Escaparate y Discomóvil Conxuro
Domingo 4 de octubre
- 13:00 horas: sesión vermú prolongada con Verónica Cambón