La orquesta Los Satélites actuará en las fiestas de O Ventorrillo de 2026. Twitter

Cuatro días de música, baile y actividades para todas las edades en las fiestas de O Ventorrillo, en A Coruña

El barrio de O Ventorrillo, en A Coruña, celebrará sus fiestas del 9 al 12 de octubre con cuatro jornadas de actividades para públicos de todas las edades. El programa combina actuaciones musicales, baile, propuestas infantiles, artes marciales, karaoke y diferentes actividades organizadas en el barrio.

Las celebraciones comenzarán el viernes 9 de octubre a las 17:30 horas con el cuentacuentos de Axiña Animación. A las 19:00 horas será el turno de la Academia da Espada, que ofrecerá una exposición de armas antiguas y una exhibición de lucha con espada.

La música tomará después el protagonismo. A las 20:00 horas actuará Os Viqueiras, mientras que a las 21:00 horas se celebrará el pregón a cargo de Luis Suárez Santos y Adelaida Pittaluga Albo, acompañado de la entrega de premios de los concursos de dibujo y redacción.

La jornada continuará a las 22:00 horas con la verbena del grupo Claxxon y, a las 23:30, habrá una sesión de DJ con Key’s DJ durante el descanso de la verbena.

Un fin de semana cargado de actividades

El sábado 10 comenzará a las 12:00 horas con el cuentacuentos musical de la Escola Galega de Teatro Musical. A las 13:00 actuará Revolta Swing, con una exhibición de baile swing y Lindy Hop, y a las 13:30 llegará una sesión vermú con Mery.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará el Talento do Vento, un concurso para menores de hasta 15 años. A las 19:30 tendrá lugar una ofrenda floral a Pucho Boedo en el centro cívico de A Silva, con Xurxo Souto y la colaboración de Paco Lodeiro.

La programación continuará a las 20:00 con un concierto de Coitelo de Pau, seguido a las 21:00 por un homenaje a Pucho Boedo al pie de su estatua. A las 21:30 llegará la actuación de la orquesta Los Satélites, mientras que a las 00:30 habrá una sesión de DJ con Hugo Mosquera y una actuación de Dfranco.

El domingo 11 arrancará a las 11:00 horas con un mercadillo de artesanía y, una hora después, habrá una clase gratuita de tai-chi con el maestro Juan Ramón. A las 13:00 actuará Miña Xoia, grupo de pandereteiras de la Asociación Vecinal O Ventorrillo, y paralelamente se celebrará una sesión vermú con Judith Cundíns.

La tarde incluirá una sesión de tardeo a las 15:00 horas con By.Kokee y, a las 17:00, se celebrará A Voz do Vento, un concurso de karaoke para participantes a partir de 16 años. A las 20:00 actuará Señales de Fatiga, seguido a las 21:00 por Os Piñeiros. La jornada finalizará a las 23:00 horas con un concierto de Clandestinos.

Misa y sevillanas para cerrar las fiestas

El programa concluirá el lunes 12 de octubre. A las 10:00 horas comenzará un pasarrúas con Espadana Tradicional y, desde las 12:30, habrá una misa en la Parroquia do Pilar y una procesión por las calles del barrio.

A las 13:00 horas habrá una exhibición de sevillanas a cargo de Triana y, a las 13:30, una sesión vermú con Aixa Romay.

Por la tarde, a las 15:00 horas, se celebrará otra sesión de tardeo con By.Kokee, mientras que a las 17:00 horas tendrá lugar la Batalla de Gallos, que pondrá el broche final a cuatro días de fiestas en O Ventorrillo.