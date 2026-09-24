Los tickets para la comida están disponibles hasta el 25 de septiembre incluido Shutterstock

Gran fiesta del pulpo el 3 de octubre con un menú a 40 euros con churrasco, empanada, postre, bebida y café

Un buen plato de pulpo siempre apetece a un gallego, especialmente cuando está bien preparado y siguiendo el estilo tradicional, el de toda la vida. Podría decirse que este producto es uno de los más populares, si no el que más, de Galicia, motivo por el que es tan celebrado a lo largo del año. Junto a él, otros clásicos como el churrasco o la empanada siempre deleitan a cualquier paladar.

En Langueirón, Ponteceso (A Coruña), celebran el próximo sábado 3 de octubre una Gran Pulpada en la que los asistentes podrán disfrutar de un auténtico festín gastronómico. Además del pulpo, el menú incluye una completa parrillada, empanada y bebida, todo ello por un precio súper económico teniendo en cuenta la calidad de cada producto.

40 euros y comes a reventar

Langueirón, en el municipio coruñés de Ponteceso, está preparando todo lo necesario para celebrar por todo lo alto la Gran Pulpada del próximo sábado 3 de octubre. La cita es perfecta para todos los públicos, con independencia de la edad, con el único objetivo de disfrutar de diferentes manjares gastronómicos muy populares de la comunidad.

La fiesta será al mediodía. El menú es el gran protagonista de la jornada, con una propuesta exquisita en la que acabarás con la barriga bien llena. Incluye una rica empanada gallega, pulpo en su punto perfecto y una parrillada súper completa con ternera, cerdo, secreto, pollo y chorizos criollos.

Por si fuera poco, también cuenta con postre, que para eso siempre hay sitio, junto a la bebida y café.

Sin duda, una comida súper completa que, además de que va a ser deliciosa, lo mejor de todo es su precio. El menú tendrá un coste de 40 euros para los adultos, mientras que los niños y niñas de entre 5 y 12 años pagarán 20 euros. Los menores de cinco años podrán asistir de forma gratuita.

Gran pulpada en Langueirón, en Ponteceso (A Coruña) Turismo Costa da Morte

Eso sí, si quieres participar en la comida debes reservar tu ticket hasta el 25 de septiembre incluido, tal y como indican desde Turismo Costa da Morte. De lo contrario, te quedarás sin tu plaza y, por tanto, sin poder disfrutar de este festín con los platos más populares de las mesas gallegas.

Solo tienes que ponerte en contacto con Ana a través del número que se indica en el cartel de la fiesta.

Esto no termina aquí. Tras la comida llega la sobremesa, acompañada, cómo no, de varias actuaciones musicales, entre la que destaca la de Claudia Zurita. Así, lo que comienza como una comida será toda una fiesta que reunirá a vecinos y visitantes hasta bien entrada la noche.

Recuerda, reserva tu ticket antes del 25 de septiembre y acude a Langueirón para disfrutar de la empanada, el pulpo y el churrasco.