Gran fiesta del pulpo, empanada y churrasco con varias verbenas durante 3 días a partir del 18 de septiembre

También habrá una gran fiesta infantil y de la espuma con hinchables de agua para los más pequeños Shutterstock y Quincemil

Que en Galicia somos de buen comer eso está claro. No hay más que echar un vistazo a la inmensa cantidad de fiestas gastronómicas que se realizan a lo largo y ancho de la comunidad en honor a todo producto que te puedas imaginar, aunque el pulpo, el churrasco y la empanada suelen ser los más festejados.

¿Te imaginas una fiesta que junte los tres platos? Pues existe y se va a celebrar desde este viernes 18 hasta el domingo 20 de septiembre en Ouces, en el municipio de Bergondo, a solo 20 minutos de A Coruña. Cada día habrá degustación de uno de estos platos, además de verbenas y muchas más sorpresas. Te lo contamos.

Festas da Virxe das Dores a partir de este viernes

Hay fiestas y fiestas, y estas en Ouces-Fragachán, en Bergondo, son una maravilla por todo lo que ofrecen en tan solo tres días, con una programación ideal para públicos de todas las edades y en la que la gastronomía tiene gran protagonismo.

El pulpo, la carne ao caldeiro, el churrasco, la empanada y, por supuesto, los callos, serán los grandes protagonistas gastronómicos de un fin de semana en el que la tradición, la música y el buen ambiente no faltarán en las fiestas de la Virxe das Dores y de la VXI Festa da Empanada.

La celebración arrancará el viernes 18 con polbo á feira y carne ao caldeiro desde las 20:30 horas, antes de bailar hasta altas horas de la madrugada con la popular orquesta Los Satélites.

El sábado 19 comenzará a primera hora de la mañana con dianas y alboradas, antes de dar paso a la misa y a la sesión vermú que tanto gusta en las fiestas gallegas. Por la noche llegará el toque gastronómico con una gran churrascada a partir de las 20:00 horas y una verbena con Xilo e Carlos y D'Vicio.

El domingo 20 se llevará a cabo una misa y, después una sesión vermú infinita que dará paso a la XVI Festa da Empanada, con diferentes variedades de relleno y callos con la consumición. Los niños también tendrán su plato fuerte: una gran fiesta infantil y de la espuma con hinchables de agua.

Programación al completo

Viernes 18

20:30 horas: gran pulpada y carne ao caldeiro

22:30 horas: verbena con la orquesta Los Satélites

Sábado 19

10:00 horas: dianas y alboradas con Sobraos, Nova Troula y Silbarda

13:00 horas: misa solemne y procesión en honor a la Virxe das Dores

14:00 horas: sesión vermú con Xilo e Carlos

20:00 horas: gran churrascada

21:30 horas: verbena con Xilo e Carlos y D'Vicio

Domingo 20