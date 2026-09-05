Gran fiesta de huevos rotos con chorizo y cientos de tapas gratis el 12 de septiembre en esta aldea de 581 habitantes

El menú, a precio popular, incluye huevos rotos con chorizo, empanada de carne, patatas, panceta y pimientos, además de bebida, postre y café con gotas Shutterstock

Si hay algo que nos gusta en Galicia es disfrutar de una buena comida, y si es en compañía de amigos y familiares, mucho mejor. Por ello, en la comunidad son tan comunes las fiestas gastronómicas en honor a diferentes mariscos, el pan, la empanada, las carnes, los pescados y, por supuesto, los huevos.

Qué bien sienta un plato contundente de huevos fritos con patatas y chorizo, de esos que te dejan con dolor de barriga cuando lo terminas. Como no podía ser de otra forma, esta receta no se queda sin su fiesta en Galicia. En esta ocasión, es la parroquia de Ribeiras do Lea, en Castro de Rei (Lugo), quien se prepara para este festín.

Raciones a precios populares para adultos y niños

Ribeiras do Lea, en el municipio de Castro de Rei, volverá a convertirse en el punto de encuentro para los amantes del buen comer con una nueva edición de su popular fiesta dedicada a los huevos rotos con chorizo. La celebración de su cuarta edición tendrá lugar el sábado 12 de septiembre y combinará propuestas gastronómicas, artesanía, música y actividades.

La programación arrancará a las 11:30 horas con la apertura de la Feira de Artesanía y Artesanía Alimentaria, un espacio en el que conocer diferentes productos y trabajos vinculados a la tradición de la zona. Quince minutos después, el pasacalles protagonizado por Os Valouros llenará las calles de música.

Si eres un verdadero aficionado al motor, no te puedes perder la cita prevista a las 12:00 horas: la concentración y exhibición de vespas clásicas. Poco después, a las 12:15 horas, será el turno de las demostraciones de distintos oficios tradicionales, con talleres dedicados a profesiones como la de zoqueiro, torneiro, canteiro, ferreiro, talla de madeira o cesteiro.

La inauguración oficial de la fiesta está prevista para las 12:30 horas.

La gastronomía será, como no podía ser de otra manera tratándose de una fiesta gallega, una de las grandes protagonistas. A las 13:00 horas se celebrará un showcooking acompañado de una degustación gratuita, en la que los asistentes podrán probar numerosas tapas elaboradas con huevo y chorizo.

La sesión vermú comenzará media hora después con la música del dúo Belinda.

El momento central de la jornada llegará a las 14:45 horas con el "xantar popular" bajo una carpa. El menú incluirá empanada de carne, huevos rotos con chorizo, patatas, panceta y pimientos, además de bebida (agua, refrescos, vino), larpeira de postre y café con gotas. También se entregará a cada asistente un plato conmemorativo.

La fiesta continuará por la tarde con la charanga Os Támega de Verín (Pontevedra), juegos tradicionales y una nueva actuación del dúo Belinda, que pondrá música a las últimas horas de celebración. Finalmente, a las 20:00 horas, se procederá a la entrega de premios de los juegos tradicionales.

Los tickets para tener tu asiento en la comida popular conseguirlos a través de este enlace o en los locales colaboradores: Piensos Fulgencio y Bar A Carballeira. El menú completo tiene un precio de 23 euros para los adultos y de 15 euros para los niños de entre 3 y 15 años. Los menores de esa edad pueden disfrutar de la comida de manera totalmente gratuita.