O Demo celebra su sexta fiesta en Cambre (A Coruña) con dos días de música y actividades

O Demo vuelve a O Temple y lo hace con la sexta edición de unas fiestas que se extenderán a lo largo de todo el fin de semana.

La programación empieza ya desde las 10:30 horas con el Basquet do Demo en el polideportivo. Seguirá a las 11:00 horas con el III Torneo de Chave en el campo da festa para ir abriendo boca antes de la sesión vermouth.

Esta será a las 14:00 horas de la mano de Os Claretes.

Ya por la tarde, a las 19:00 horas habrá cantos de taberna por los bares de O Temple en la VI Cantos do Demo. A las 23:00 horas habrá foliada libre con Mekanika y a las 0:00 horas actuación de Rolling Band. La noche la cerrará una sesión de DJ Yinho.

La previsión del tiempo es buena y apunta a un día soleado. En todo caso, la zona de fiesta contará con carpa.

La explanada del CEIP Portofaro será el epicentro de la fiesta organizada por la Asociación Urbilar.

Para el domingo, la cita empieza a las 10:00 horas con la IV Clásicas do Demo, una exhibición de motos clásicas en el paseo marítimo.

Y a las 14:00 horas, la sesión vermouth trae a Fania Blanco Show y de nuevo a DJ Yinho además de una paella.