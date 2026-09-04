Gran fiesta del pan el 6 de septiembre con un menú a 22 euros con churrasco, paella, empanada, bebida y postre

En Galicia la expresión de "máis longo que un día sen pan" es de sobra conocida, porque el pan gallego es uno de esos productos que no pueden faltar en ninguna mesa, ya sea en el desayuno, la comida o la cena. Un auténtico manjar que no solo sirve como acompañante, sino que también se convierte en protagonista de muchas recetas tradicionales.

Tal es la importancia del pan en Galicia que hasta se celebran fiestas en su honor. En Neda, Ferrol (A Coruña), este 6 de septiembre se celebra la XXXVI Festa do Pan de Neda, declarada de Interese Turístico de Galicia. Una cita a la que se suman otras celebraciones en honor a este manjar, como las fiestas del pan de Carral (A Coruña), de Cea (Ourense) y de Ousá (Lugo).

Gran fiesta del pan en el paseo marítimo de Neda

Pan de Neda Concello de Neda

En Galicia, el pan se ha elaborado con mucho mimo a lo largo de todos los tiempos, utilizando ingredientes locales y técnicas artesanales que han pasado de generación en generación. La historia del pan de Neda se remonta a la Edad Media, cuando se levantaron numerosos molinos de trigo a orillas del río Belelle, algunos de los cuales todavía permanecen en pie.

La abundancia de agua y la calidad de sus recursos favorecieron el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, fue a finales del siglo XVI cuando el pan de Neda adquirió gran relevancia. Tras el ataque inglés a A Coruña en 1589, Felipe II trasladó su flota a Ferrol y eligió Neda para instalar las Casas Reales, aprovechando su conexión estratégica con el puerto.

Desde el 10 de septiembre de 1989 se celebra el primer domingo del mes la conocida Fiesta del Pan de Neda, que este 2026 celebra su 36ª edición en honor a este producto gallego, que siempre tendrá su sitio en cualquier hogar de la comunidad: este 6 de septiembre, el paseo marítimo del municipio se vestirá de gala para su fiesta más tradicional.

El pan será el gran protagonista del día, acompañado de empanadas y dulces elaborados en los hornos de la localidad. La programación arrancará a las 10:00 horas, momento en el que abrirán las panaderías La Gallega, Paca Castro Romero y Panificadora Germán, además de los puestos del mercado de artesanía.

Comida popular y concurso de empanadas en la Fiesta del Pan de Neda Instagram Concello de Neda

A lo largo de la jornada habrá diferentes propuestas de ocio dirigidas tanto a adultos como a niños, con hinchables gratuitos durante todo el día.

A las 14:00 horas tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la fiesta: el "xantar popular". Por 22 euros, los asistentes podrán disfrutar de un menú compuesto por pan, empanada, paella, churrasco, bebida, postre y café. Los tickets para participar en la comida estarán disponibles en el recinto durante toda la mañana, hasta que se complete el aforo.

Programación al completo de la XXXVI Festa do Pan de Neda