La iniciativa detrás de la I Romaría Picheleira en Santiago: "Queremos dinamizar la ciudad"

Adrián, Moncho, Edgar, Adrián, Dani y Diego. Seis amigos de Santiago de Compostela se han unido para "dinamizar" la ciudad con varios eventos que arrancan este sábado con la I Romaría Picheleira. Gastronomía, música y actividades para los más pequeños forman parte de una cita que cuenta con 60 inscritos y que está abierta a recibir a más personas este 5 de septiembre.

"Levábamos un tempo sen vernos, e cando nos viamos era sempre de festa. Decidimos xuntarnos e montar a Comisión de Festas Compostela", explica Adrián Mallo, uno de los integrantes de la formación que promueve este fin de semana en Salgueiriños la I Romaría Picheleira.

El evento comenzará a las 10:00 horas con un mercado artesanal que durará todo el día y continuará desde las 13:00 horas con la sesión vermú de la mano del Trío Reynamar, que dará paso a las 14:00 horas a la comida popular. Empanada, pulpo á feira, churrasco mixto con ensalada y patatas, larpeira y bebidas es el menú que disfrutarán las 60 personas inscritas.

Habrá, además, opción de acercarse para disfrutar de raciones sin inscripción. "Contamos con que vaia bastante máis xente. Vén moi bo día, e pensamos que vai ser unha xornada atractiva", explica Mallo. Ya por la tarde, desde las 17:00 horas, la Disco Móvil Chocolate amenizará la jornada, mientras que los más pequeños podrán disfrutar de juegos pensados para ellos.

Futuros eventos

La Comisión de Festas Compostela, además, trabaja en el Compostela Urban Fest, "pensado para darlle visibilidade a artistas emerxentes" de Santiago de Compostela. El festival reunirá a artistas locales y de proximidad en un evento pensado para impulsar el talento joven, ofrecer oportunidades reales a los creadores y acercar la cultura urbana al público en un "ambiente seguro, inclusivo y festivo".

DKprichos, Nano MZ, Alddara, Xmaseda y Berra encabezan el cartel del Compostela Urban Fest, que reunirá a más de 20 artistas sobre el escenario. Y es que el Campus Vida también será testigo de las actuaciones de AK Villar, Cblode, Candï, DJ Ferre, DJ Iván, Eighteen, Emilybron, Esekedaa, Kutre Society, La Soni, MRT, L3nny, Pekechogz y Yakobmusic. Las entradas están a la venta.

La Comisión de Festas Compostela también prepara un evento que prevé celebrar en Halloween. "Queremos dinamizar Santiago, o comercio local e a actividade que haxa, atraer xente para os nosos eventos e que Santiago teña máis programación cultural", señala Mallo sobre el objetivo del grupo de amigos.

Los seis amigos, por otro lado, no descartan colaborar con otras comisiones de fiestas para evitar algunas como la de O Castiñeiriño se pierdan. Una forma de que los vecinos puedan seguir disfrutando de los eventos y de reunirse año tras año.