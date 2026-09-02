Gran fiesta con churrasco y mejillones gratis el 4 de septiembre en esta pequeña aldea de 813 habitantes

Para un gallego, un churrasco es mucho más que una simple comida. Es juntarse con amigos o familiares alrededor de la parrilla mientras se preparan las brasas, la carne y los chorizos, compartiendo risas, anécdotas y poniéndose al día sobre cómo ha ido la semana. Por eso, las churrascadas siempre son bien recibidas en Galicia y, si además son gratis, mucho mejor.

Este viernes 4 de septiembre, Queiruga, en Porto do Son (A Coruña), celebrará una gran churrascada gratuita. Además, habrá mejillones y, sí, también serán totalmente gratis. Una oportunidad perfecta para disfrutar de dos manjares gallegos en buena compañía, aunque habrá que darse prisa, ya que estarán disponibles hasta agotar existencias.

Churrasco y mejillones a reventar totalmente gratis

Si eres un verdadero amante de los mejillones, del churrasco o de ambas cosas, estás de suerte, porque este viernes tienes la oportunidad de ponerte hasta arriba en la parroquia de Queiruga, en Porto do Son, con una gran celebración gastronómica enmarcada en sus Festas de Fin de Verán.

Y lo mejor de todo es que podrás disfrutar de estos dos manjares gallegos de forma totalmente gratuita. "Música, comida e bo ambiente... non faltes!", animan los organizadores. Desde las 20:00 y hasta las 23:00 horas, la comisión de fiestas repartirá raciones de churrasco y mejillones entre todos aquellos que quieran acercarse a probarlos y disfrutar del ambiente festivo.

El lugar elegido para esta particular fiesta gastronómica será el exterior de la Casa de Cultura de Queiruga, donde se espera reunir a vecinos y visitantes en torno a la comida, la música y el buen rollo.

Por si fuera poco, las Festas de Fin de Verán de Queiruga van más allá de la gastronomía. La música también tendrá un papel protagonista durante la jornada con el fin de alargar la fiesta y disfrutar de varias actuaciones, con orquestas, música en directo y sesión DJ.

La orquesta Paco de Leña será la encargada de poner el ritmo al inicio de la celebración, mientras que después llegará el turno del grupo Open Drink, que ofrecerá una actuación en directo. Tras estas dos propuestas, la noche continuará con diferentes sesiones DJ, con DJ Tatami y DJ Jalaiko a los mandos para mantener la fiesta hasta bien entrada la noche.

De esta forma, la parroquia de Queiruga cierra el verano por todo lo alto, con mucha comida, música y un ambiente espectacular. "Recordade que o que pasa en Queiruga queda en Queiruga!".