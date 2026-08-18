Javier Andreu, Manuel España y Javier Ojeda actuarán en las fiestas del Castrillón de A Coruña

El barrio del Castrillón de A Coruña se prepara para celebrar sus fiestas, que arrancarán este miércoles en la plaza Pablo Iglesias con una programación que combinará música, actividades infantiles y propuestas para toda la familia.

Uno de los grandes atractivos será el Festival Rock & Roll Stars, que reunirá sobre el escenario a tres músicos vinculados a algunas de las bandas más reconocidas del pop-rock español de las últimas décadas: Javier Andreu, de La Frontera; Manuel España, de La Guardia; y Javier Ojeda, de Danza Invisible. La actuación tendrá lugar el jueves a partir de las 22:00 horas y será uno de los platos fuertes.

Miércoles

La primera jornada será este miércoles, con la actuación de la coral Cántigas da Terra a las 20:00 horas. A continuación, a las 21:00 horas, tendrá lugar la lectura del pregón, mientras que el grupo Clandestinos será el encargado de cerrar la jornada con su concierto.

Jueves

El jueves llegará la primera jornada completa de actividades. La programación comenzará a las 10:30 horas con una fiesta infantil, que contará con juegos y atracciones hinchables. A las 11:30 horas se instalará un espacio de intercambio de libros abierto a todas las edades, mientras que a las 13:00 horas llegará uno de los clásicos de las fiestas: la Festa da Escuma.

Ya por la tarde, a las 18:30 horas, se celebrará la XVII edición del Concurso de Tortillas do Castrillón-Urbanización Soto. La jornada tendrá su gran cita musical a partir de las 22:00 horas con el Festival Rock & Roll Stars y la presencia de los tres artistas vinculados a La Frontera, La Guardia y Danza Invisible.

Viernes

El viernes será la última jornada de las celebraciones. Las actividades comenzarán a las 11:00 horas con un obradoiro de marcapáginas, seguido a las 11:30 horas de una nueva sesión del espacio de intercambio de libros. A las 12:00 horas será el turno de la actuación de Cascarillarte.

Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, los asistentes podrán participar en juegos y deportes tradicionales, una actividad que contará con la colaboración del Museo Etnolúdico de Galicia. Las fiestas del Castrillón pondrán el broche final a partir de las 22:00 horas con una gran verbena amenizada por la orquesta Miramar.