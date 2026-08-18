Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, martes 18 de agosto Quincemil

Durante la jornada del día de hoy dará inicio la Semana Clásica de la plaza de María Pita con el espectáculo Boleros Sinfónicos de la Orquesta Gaos.

Paralelamente, el barrio coruñés de Eirís celebrará una nueva edición de sus fiestas gastronómicas de la fresa durante una jornada exclusiva que estará llena de actividades.

Fiesta de la Fresa de Eirís

La tradicional Fiesta de la Fresa de Eirís celebra su única jornada el día de hoy, martes 18, con un programa lleno de actividades para todos los públicos, música en directo y muchas opciones gastronómicas para degustar el producto estrella de esta fiesta: la fresa.

Semana Clásica

El día de hoy, martes 18, dará inicio la Semana Clásica, un ciclo de música gratuito conocido por reunir algunas de las orquestas más relevantes del panorama musical gallego alrededor de la plaza de María Pita.

La Semana Clásica arrancará con un gran concierto de la Orquesta Gaos, que presentará su espectáculo Boleros Sinfónicos.

Cascarillarte

Un día más, el ciclo Cascarillarte llega a la Plaza Central del Barrio de las Flores para presentar el espectáculo MarabiJoshua! del gran Joshua Kenneth.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, martes 18, continuamos con la programación de la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que la Feria del Libro Antiguo del paseo de los Jardines de Méndez Núñez estará abierta al público hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre la frontera de Francia e Italia.

Exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston

La exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston de la Casa Museo Casares Quiroga estará abierta al público hasta finales del mes de agosto.

Esta muestra reúne las adaptaciones al cómic de los tres libros del hispanista británico Paul Preston: La guerra civil española, La muerte de Guernica y Franco.