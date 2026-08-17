Así voló el Globo de San Roque en Betanzos (A Coruña) tras una noche de nervios y expectación

Betanzos volvió a mirar al cielo este domingo en una de las noches más importantes de sus fiestas. El Globo de San Roque consiguió emprender el vuelo a las 00:56 horas desde la plaza de los Hermanos García Naveira, después de una larga espera marcada por los problemas durante el proceso de inflado.

Alrededor de 50.000 personas, según las cifras facilitadas por las autoridades municipales, se congregaron para presenciar la elevación del tradicional aerostato, considerado el globo de papel más grande del mundo. Una cita que este año tuvo una dosis extra de emoción y nerviosismo.

El proceso comenzó con normalidad, pero pronto se hicieron evidentes las dificultades en uno de los laterales del Globo. La parte situada hacia las escaleras no terminaba de inflarse correctamente, provocando que el aerostato se inclinase hacia ese lado cada vez que los responsables trataban de levantarlo.

El paso de los minutos aumentó la expectación entre los miles de asistentes. Los trabajos continuaron mientras el público permanecía pendiente de la evolución del inflado y esperaba el momento en el que el Globo pudiera finalmente alzarse.

Del eclipse al fútbol, en los cuarterones del Globo

A medida que el aerostato fue tomando forma también quedaron al descubierto los dibujos y mensajes que decoraban sus diferentes cuarterones, otro de los elementos que cada año despiertan mayor curiosidad.

La actualidad volvió a estar muy presente en el diseño. Entre las referencias de esta edición figuraron el eclipse total de Sol vivido días atrás, las listas de espera del Sergas y el Mundial conquistado por la selección española de fútbol. También hubo espacio para la política y la corrupción, además de personajes como Donald Trump y el futbolista Marc Cucurella.

Las primeras ovaciones comenzaron precisamente cuando las dimensiones del Globo permitieron contemplar con mayor claridad las ilustraciones que cubrían su superficie.

El momento más esperado llegó a las 00:56 horas

Tras casi una hora de incertidumbre, llegó finalmente el momento que todos esperaban. A las 00:56 horas, el Globo de San Roque consiguió despegar de la plaza García Naveira y comenzó su recorrido por el cielo en dirección a Bergondo.

La tensión acumulada durante el inflado dio paso entonces a los aplausos, abrazos y vítores de los asistentes. Los tradicionales gritos de "¡Viva Betanzos!" y "¡Viva San Roque!" acompañaron los primeros instantes de un vuelo que volvió a convertirse en uno de los momentos más emotivos de las fiestas.

Un amplio dispositivo para la noche de San Roque

La elevada afluencia obligó a desplegar un importante operativo durante toda la jornada. Cerca de medio centenar de efectivos, entre voluntarios, Protección Civil, Policía Local y Bomberos de Betanzos, participaron en el dispositivo de seguridad.

A ellos se sumaron alrededor de otras 50 personas encargadas de las tareas de organización, inflado y elevación del aerostato, bajo la coordinación de la Fundación Globo de San Roque.

La jornada había comenzado horas antes con cortes y restricciones de tráfico para facilitar el movimiento de los asistentes y el trabajo de los servicios de emergencia.

Finalmente, y pese a las dificultades que retrasaron el momento más esperado, el Globo volvió a volar sobre Betanzos y dejó una de las imágenes más esperadas de las fiestas de San Roque.