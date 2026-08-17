Tony Hadley hizo viajar a los 80 a A Coruña en el cierre de las Noites de María Pita

A Coruña despidió este domingo las Noites de María Pita con un viaje musical varias décadas atrás. Tony Hadley, histórica voz de Spandau Ballet y uno de los nombres que marcaron el pop británico de los años 80, fue el encargado de cerrar el ciclo ante una plaza de María Pita con numeroso público.

El concierto comenzó a las 22:00 horas y encontró frente al escenario a seguidores de varias generaciones. Algunos vivieron aquellos temas cuando sonaban por primera vez y otros llegaron después, pero canciones como Gold o True demostraron que el paso del tiempo no ha conseguido apartarlas de la memoria colectiva.

Hadley apareció acompañado por su banda y convirtió el último concierto de las Noites de María Pita en una noche marcada inevitablemente por la nostalgia. A sus 66 años, el británico mantuvo el protagonismo de una voz que continúa siendo inmediatamente reconocible y que durante años estuvo ligada a algunos de los mayores éxitos de Spandau Ballet.

De "Round and Round" a "True"

El repertorio permitió recorrer diferentes momentos de su trayectoria y, como era de esperar, los clásicos de Spandau Ballet estuvieron entre los instantes más celebrados de la noche.

Por María Pita sonaron temas como Round and Round, Gold y True. Canciones publicadas hace décadas que encontraron respuesta entre el público y devolvieron por momentos la plaza a los años en los que el new romantic y el pop británico dominaban las listas de éxitos.

Hadley fue durante años una de las voces características de aquel movimiento. Su etapa al frente de Spandau Ballet convirtió al grupo en un fenómeno internacional y dejó un repertorio que continúa acompañándolo sobre los escenarios en su carrera en solitario.

La noche del domingo sirvió precisamente para comprobar la vigencia de muchas de aquellas canciones.

Un último himno para despedir María Pita

Para el final todavía quedaba una última sorpresa. Hadley eligió salir de su propio repertorio para poner punto final al concierto con uno de los grandes himnos de la historia del rock: We Are the Champions, de Queen.