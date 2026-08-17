El Globo de San Roque de Betanzos (A Coruña) cae en Cerceda

Betanzos vivió anoche una de sus noches más importantes con el lanzamiento del Globo de San Roque, que este año cayó a las 02.50 horas de esta madrugada en el lugar de Xende, en A Silva (Cerceda).

Así lo informó el Concello esta mañana, después de que el aerostato recorriera 32 kilómetros desde la plaza García Naveira, donde se elevó a las 00.56 horas. Los servicios municipales de Protección Civil realizaron el seguimiento continuo del aerostato de papel durante el vuelo hasta el lugar en el que cayó, en una zona de matorrales.

Tras el Globo la fiesta continúa. Este martes, 18 de agosto, el municipio celebra la primera jira a Os Caneiros. Desde las doce del mediodía comenzarán a "desfilar" por el Mandeo las embarcaciones hacia el campo de Os Caneiros, con la animación de las charangas "NBA" y "DGT". En el propio campo, la animación correrá a cargo de DJ Sebas y también de la charanga NBA. Al regreso de la romería, habrá verbena a cargo de la orquesta Origen en la plaza García Hermanos.

Dispositivo especial por Os Caneiros

Esta primera jira a Os Caneiros volverá a contar con un dispositivo especial de seguridad compuesto por más de un centenar de personas entre voluntarios de Protección Civil de Betanzos y diversos concellos de la comarca, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y personal de los servicios municipales.

Además de los puestos base de urgencias que se establecerán en el paseo de la Tolerancia y en el campo de Os Caneiros, varias zódiacs de Protección Civil recorrerán el río en labores de vigilancia. Se controlará, de forma especial, la venta de bebidas alcohólicas a menores y se prohibirá la navegación por el río de motos acuáticas, contra las que también se ejercerá un control riguroso.

El Concello volvió a insistir en distintos mensajes "de concienciación" para conservar la tradición. La alcaldesa, María Barral Varela, hizo un llamamiento a los participantes, a los que pidió “respeto hacia los demás” y que cada uno de ellos "tome conciencia del carácter de esta centenaria romería".

En esa línea de concienciación, el Concello repartirá un díptico en el que se reproducirá un texto firmado por los grupos políticos con representación municipal y las medidas de seguridad que deben tomarse para participar en la jira, especialmente para los que lo hacen a través de embarcaciones.

El Concello participará de forma institucional a través de la Diana Cazadora, en la que viajarán la alcaldesa, representantes de la Corporación, así como la comitiva del Representante de las Fiestas, además de la pregonera. Partirán a las 16:30 horas del paseo de la Tolerancia para regresar sobre las 22:30 horas y llegar a los fuegos acuáticos en A Ponte Vella, con los que se cierra la jira.

Habrá también un Punto Violeta, entre las 17:00 y las 21:00 horas, en la entrada a Os Caneiros, con el objetivo de implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género, facilitando información sobre cómo actuar ante un caso de este tipo. Será un espacio de atención, información y ayuda a víctimas, al mismo tiempo que sensibiliza a la sociedad sobre la lucha contra las agresiones sexistas en las fiestas. Por la noche habrá otro Punto Violeta en la plaza García Naveira, de 22:30 a 01:30 horas.