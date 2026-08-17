La fiesta no termina en A Coruña: estos son los grandes eventos en la segunda quincena de agosto

Superada la primera quincena de agosto, A Coruña encara la segunda mitad del mes con las fiestas todavía muy lejos de llegar a su fin. Tras los conciertos de las Noches de María Pita y grandes citas como el Festival Noroeste Estrella Galicia, la ciudad aún tiene mucho por celebrar.

Las últimas semanas del mes de agosto estarán marcadas por fiestas en los barrios y la Romería de Santa Margarita que llenarán la ciudad de una amplia programación cultural.

Además, regresa la Semana Clásica regresará entre el 18 y el 23 de agosto con cinco conciertos gratuitos, todos ellos programados a las 21:00 horas en la plaza de María Pita, y más de 300 intérpretes que pasarán por el escenario instalado frente al Palacio Municipal. Por él pasarán agrupaciones como la Orquestra Gaos, la Orquestra de Cámara de Galicia, la Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia, la Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) y la Banda Municipal de Música de A Coruña.

En paralelo, hasta final de mes los Jardines de Méndez Núñez acogen la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad perfecta para descubrir ejemplares de literatura antigua, libros vintage o tomos descatalogados. También, continúa la Feria Mostrart con productos artesanales y el festival Cascarillarte, hasta el 28 de agosto, con teatro, música, magia, cuentos y animación en los barrios de la ciudad.

Fiestas en los barrios

El martes, 18 de agosto, Eirís recoge el testigo de las fiestas de los barrios tras el éxito de las de A Gaiteira este fin de semana de la mano de Ortiga. De esta manera, a partir de las 13:00 horas dará comienzo una nueva edición de la Festa da Fresa con la fiesta de la espuma en la cúpula del parque de Eirís. Los festejos se prolongarán toda la tarde hasta la madrugada con actuaciones musicales, paella gratuita y degustación de fresas gratuitas, hinchables para los más pequeños y partidos de fútbol.

A partir del día siguiente, del 19 al 21 de agosto, será el turno de sus vecinos de O Castrillón. El programa cuenta con un programa de actividades pensado para todos los públicos entre las que destacan el Concurso de Tortilla Española, que se celebrará el miércoles 19 a partir de las 18:30, una cita consolidada en el barrio y muy esperada por los vecinos que cada año provoca expectación en toda la ciudad.

También habrá fiesta de la espuma y un festival de pop y rock español, el jueves 20, con artistas como Javier Andreu, vocalista de La Frontera; Javier Ojeda, de Danza Invisible; y Manuel España, líder de La Guardia. Las fiestas culminarán el viernes 21 con una gran verbena a cargo de la Orquesta Miramar, a partir de las 22:00 horas.

El mismo viernes 21, en el otro lado de la ciudad, arrancarán las fiestas de la Sagrada Familia, que se prolongarán durante tres días hasta el domingo 23. El programa contará con la orquesta Alaska y las agrupaciones musicales Alma Libre y Los Platinos como algunos principales nombres de un programa que también contará con DJ By Kokee y Maghúa Cantareiros. Además, habrá mercado de artesanía y pulpeiras.

El sábado 22 de agosto también se celebrarán las fiestas de Pedralonga en el aparcamiento de la Fábrica de Armas. La jornada contará con actividades infantiles, con hinchables y merienda gratuitos, de 17:00 a 20:00 horas. Entre las 19:50 y las 20:00 horas habrá una fiesta de la espuma y, a partir de las 20:00 horas, actuarán los Gaiteiros de Doanire.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una churrascada a precios populares y, por la noche, de una gran verbena a cargo de la Orquesta Trébol. Como broche final, a las 00:00 horas tendrá lugar un espectáculo de fuegos artificiales para poner el punto y final a una jornada festiva para todos los públicos.

Romería de Santa Margarita

Como ya es tradición la Romería de Santa Margarita pondrá el broche final a las fiestas de María Pita. El evento se celebrará entre el 28 y el 30 de agosto y en su cartel destacan las actuaciones musicales de Mondra, Alana, Unto Vello y Os Viqueiras.

La Romería contará con actuaciones repartidas por diferentes localidades del parque de Santa Margarita y talleres para todas las edades.

Programa:

Viernes 28 de agosto

18:00 y 19:00 horas: Concierto de Pärbo (Begoña Riobó y Anxo Pintos con visuales de Motse Piñeiro) - Planetario da Casa das Ciencias (entradas en la web)

21:00 horas: Gran Noite do Folclore con Son d'Aquí, Xacarandaina, Donaire y Cántigas da Terra - Anfiteatro de Santa Margarita

Sábado 29 de agosto

11:30 a 14:30 horas: Espazo Participativo - Explanada da Casa das Ciencias

Talleres para distintos niveles y edades

Muestra de entidades de la ciudad

Muestra de artesanía musical

13:30 horas: Actuación de Benofán - Explanada da Casa das Ciencias

16:00 a 19:30 horas: Espazo Participativo - Explanada da Casa das Ciencias

Talleres para distintos niveles y edades

Muestra de entidades de la ciudad

Muestra de artesanía musical

19:30 horas: Actuación de Cadeiras Encartables - Explanada da Casa das Ciencias

20:30 horas: Conciertos de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana - Anfiteatro de Santa Margarita)

Domingo 30 de agosto