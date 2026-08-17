Empanada a reventar a precios populares y mucha música el 3 de septiembre en este pueblo de A Coruña

La LI Festa da Empanada de Carral e do Folclore Galego ya tiene fecha: será el jueves, 3 de septiembre, a partir de las 18:30 horas. Así lo confirma la concejala de Cultura, Turismo e Comercio del municipio coruñés, Isabel López, avanzando que la cita servirá "non só para enxalzar un dos produtos estrela e que mellor fala da nosa gastronomía local, senón tamén para dar a coñecer o talento de varias agrupacións de música tradicional".

De esta manera, a partir de las 18:30 horas, las personas asistentes podrán degustar las diferentes variedades de empanada elaboradas por Panadería Mercedes, Panadería Pedro Fernández y Panadería Carral Rosmar. La oferta incluirá desde rellenos clásicos, como atún y bacalao, hasta propuestas como pollo, pulpo y zamburiñas, entre otras.

La gastronomía compartirá protagonismo con la música tradicional durante toda la tarde. Entre las 18:30 y las 20:30 horas, cuatro agrupaciones ofrecerán diferentes actuaciones en el Campo da Feira.

El programa arrancará a las 18:30 horas con O Rueiro de Tabeaio. A las 19:00 horas será el turno de As Cantareiras das Encrobas, mientras que Xodó actuará a las 19:45 horas. El Grupo de Música Tradicional Arnela será el encargado de cerrar las actuaciones a las 20:30 horas.

De este modo, la LI Festa da Empanada se presenta como una propuesta que combina gastronomía, música y tradición, con el objetivo de mantener viva una celebración ya consolidada en el calendario cultural de Carral y reivindicar tanto la gastronomía local como el patrimonio musical gallego.

La celebración está organizada por el Concello de Carral, en colaboración con la Deputación da Coruña, Aceites Abril y Estrella Galicia.