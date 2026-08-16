Israel Fernández llevó el flamenco a María Pita y conquistó al público de A Coruña

La plaza de María Pita cambió este sábado de registro para entregarse al flamenco. Israel Fernández tomó el escenario a las 22:00 horas y convirtió A Coruña en punto de encuentro para los seguidores de un género que el artista aborda desde la tradición, pero también desde una mirada propia y contemporánea.

El cantaor toledano fue el protagonista de una nueva cita de las Noites de María Pita, dentro de las fiestas de la ciudad. Frente a él, numerosos asistentes se congregaron en la plaza para seguir un directo en el que la voz, la guitarra y las palmas fueron ganando terreno a medida que avanzaba la noche.

Fernández desplegó sobre el escenario un recorrido por diferentes momentos de su discografía, demostrando por qué se ha convertido en uno de los nombres destacados de la actual escena flamenca. Su propuesta mantiene las raíces del cante y, al mismo tiempo, introduce una forma personal de interpretarlo y acercarlo a nuevos públicos.

María Pita se rindió al flamenco

La conexión con los asistentes fue creciendo durante la actuación. El público respondió con aplausos y acompañó algunos de los momentos más intensos del repertorio, en una noche que llevó un sonido muy diferente al escuchado durante otras jornadas de las fiestas coruñesas.

Especial protagonismo tuvieron las canciones de Pura Sangre, uno de los trabajos más reconocidos de Israel Fernández. El disco representa buena parte de esa forma de entender el flamenco que caracteriza al artista: mirar hacia sus raíces sin renunciar a explorar nuevos caminos.

Fernández no estuvo solo sobre las tablas. Diego del Morao lo acompañó a la guitarra, mientras que Ané Carrasco se encargó de la percusión y Pirulo y Marcos completaron la formación con palmas y coros.

El concierto formó parte de la recta final de las Noites de María Pita. Tras varias semanas en las que por el principal escenario de las fiestas han pasado propuestas de estilos muy diferentes, el flamenco fue el encargado de poner banda sonora a la noche del sábado.

La programación musical de la plaza afronta este domingo su última gran cita con Tony Hadley, histórica voz de Spandau Ballet, que será el encargado de cerrar las Noites de María Pita.