Betanzos (A Coruña) arranca sus fiestas de San Roque con un pregón de Dolores Vázquez

Betanzos ya está oficialmente de fiesta. La localidad coruñesa ha dado este viernes el pistoletazo de salida a las fiestas de San Roque 2026, que se prolongarán hasta el próximo 25 de agosto con una programación que combina música, tradición, cultura y numerosas actividades.

El inicio de las celebraciones tuvo lugar en el balcón del Ayuntamiento, donde la betanceira Dolores Vázquez fue la encargada de pronunciar el pregón. Durante su intervención, puso en valor sus raíces y el vínculo con la ciudad, además de reivindicar el "orgullo de ser betanceira".

"Betanzos siempre en mi memoria, siempre en mi corazón", señaló la pregonera, que agradeció a la alcaldesa, a la Corporación municipal y a todos los vecinos la oportunidad de protagonizar el pregón de las fiestas patronales.

Vázquez quiso animar a vecinos y visitantes a vivir estos días en la calle y a participar en las actividades. "¡Ya están aquí las fiestas!", proclamó, invitando a todo el mundo a sacar los "zapatos cómodos" y salir a disfrutar de unas jornadas en las que, según destacó, las calles y plazas de Betanzos deben llenarse de alegría, música y baile.

El Globo y Os Caneiros, protagonistas del pregón

Uno de los momentos más emotivos de su discurso llegó al hablar del Globo de San Roque, uno de los grandes símbolos de las fiestas betanceiras. La pregonera recordó la emoción que cada 16 de agosto provoca el ascenso del gigantesco globo de papel y lo definió como "betanceirismo puro, volando hacia el universo".

También hubo espacio para Os Caneiros, otra de las tradiciones más reconocibles de las celebraciones de Betanzos. Vázquez quiso destacar que la identidad de la ciudad no se encuentra únicamente en su patrimonio o en sus calles, sino también en sus habitantes y en la forma particular en la que viven sus fiestas.

En este sentido, tuvo palabras de reconocimiento para todas las personas que trabajan durante estos días, muchas veces de manera discreta, para que la programación salga adelante.

La pregonera pidió disfrutar de los próximos once días "con mucho sentidiño" y "con el corazón y los brazos abiertos", antes de recordar que "estas fiestas son de todos y para todas y todos". Su intervención terminó con un grito compartido: "¡Viva Betanzos! ¡Viva San Roque!".

Tras el pregón, la primera jornada continuó en la plaza de los Hermanos García Naveira, donde actuó La Banda de Ayer.

Pregón infantil, el Trofeo San Roque y Panorama

La programación continúa este sábado, 15 de agosto, con una tarde cargada de actividades. A las 18:45 horas tendrá lugar el nombramiento de Iris Pena Martínez como representante infantil de las fiestas de San Roque 2026 y, a continuación, la joven betanceira Carmen Calvo Areosa será la encargada de ofrecer el pregón infantil.

A las 19:00 horas será el turno del fútbol. El estadio García Irmáns acogerá la LVIII edición del Trofeo San Roque, que enfrentará al Betanzos CF y al Silva SD.

La jornada terminará con una de las actuaciones más esperadas del programa. A partir de las 23:00 horas, la plaza de los Hermanos García Naveira acogerá el concierto de la orquesta Panorama.

Cortes de tráfico durante las fiestas

El Ayuntamiento también ha activado un dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de las fiestas, diseñado para facilitar la movilidad y garantizar el desarrollo de las actividades ante la previsible afluencia de vecinos y visitantes.

La plaza de los Hermanos García Naveira sufrirá diferentes cortes de circulación durante los próximos días. Este viernes permanecerá cerrada desde las 19:00 horas hasta el final de la actuación nocturna.

Hoy sábado, el corte comenzará a las 15:00 horas y se mantendrá hasta el día siguiente. El domingo 16 de agosto, coincidiendo con una de las jornadas centrales de las fiestas, la restricción se mantendrá durante todo el día y hasta que finalicen las actividades nocturnas.