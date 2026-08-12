Las fiestas de la Sagrada Familia de A Coruña regresan con Alaska, Los Platinos y tres días de actividades

La Sagrada Familia de A Coruña ya tiene preparada la programación de sus fiestas de 2026. El barrio vivirá tres días de celebraciones, del viernes 21 al domingo 23 de agosto, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

La orquesta Alaska y las agrupaciones musicales Alma Libre y Los Platinos serán algunos de los principales nombres de un programa que también contará con DJ By Kokee y Maghúa Cantareiros.

A la música se sumarán actividades infantiles, un mercado de artesanía y una jornada gastronómica con pulpo a precios populares.

Aquí tienes la programación completa, día por día, para que no te pierdas ninguna actividad.

Viernes 21: pregón y Alaska

Las fiestas comenzarán oficialmente el viernes 21 a las 21:30 horas con la lectura del pregón.

A continuación llegará la primera gran noche de celebración con la Festa Rachada, que estará amenizada por la orquesta Alaska.

Sábado 22: fiesta de la espuma y Los Platinos

La programación se intensificará el sábado. Durante la mañana, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables y una fiesta de la espuma, mientras que a lo largo de la jornada se celebrará el mercado de artesanía Brota do Norte - Sagrada Familia.

La música comenzará ya durante la sesión vermú con Alma Libre. Por la noche llegará otra de las citas principales de las fiestas con una verbena protagonizada por Los Platinos y DJ By Kokee.

Domingo 23: pulpo, corales y fin de fiesta

La última jornada comenzará a las 13:00 horas con una pulpeira en la pista polideportiva, que ofrecerá sus productos a precios populares.

Durante el día actuarán las corales polifónicas Aires Novos de Pravío, Canticorum, Sagrada Familia y Follas Novas, poniendo el acento más tradicional a las celebraciones.

El broche final a las fiestas de la Sagrada Familia llegará de la mano de Maghúa Cantareiros, que cerrará tres jornadas de celebración en el barrio coruñés.