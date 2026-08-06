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Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, jueves 6 de agosto
La ciudad herculina presenta una segunda jornada del Festival Noroeste Estrella Galicia con un gran concierto de Yerai Cortés
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Durante la jornada del día de hoy, jueves 6, podremos seguir disfrutando de la programación del Festival Noroeste Estrella Galicia 2026. Algunos de los artistas y grupos que llegarán hoy a la ciudad herculina son Vicente Calderón y Yerai Cortés (plaza de María Pita), Ana Lua Caiano (Castillo de San Antón) y La Perra Blanco (plaza de Azcárraga).
Por otro lado, el Certamen de Habaneras continuará con sus actuaciones en el Teatro Colón. Esta será la última jornada que celebre sus eventos en este emblemático teatro, pues a partir de mañana se concentrarán en la plaza de María Pita y Campo da Leña.
Festival Noroeste Estrella Galicia
- Festival Noroeste Estrella Galicia 2026 en A Coruña: Horarios, localizaciones y artistas confirmados
El Festival Noroeste Estrella Galicia continúa celebrando su 39.ª edición con un cartel de más de 40 artistas de diferentes partes de Galicia, España, Europa y Latinoamérica. Las citas más destacadas de hoy, jueves 6, serán Vicente Calderón y Yerai Cortés, las cuales se concentrarán en la plaza de María Pita.
Además, hoy también dará inicio la programación del Noroestiño en los jardines de Méndez Núñez, un festival alternativo para el público familiar que incluirá actividades y actuaciones para los más pequeños de la familia.
La programación completa del jueves 6:
Plaza de Azcárraga
- 13:00 horas - Apolo18
- 19:00 horas - MFC Chicken
- 22:00 horas - La Perra Blanco
- 00:00 horas - Moura
Campo da Leña
- 19:15 horas - Mar de Fondo
- 20:30 horas - Meu
- 23:00 horas - Tsunami Arise
- 01:00 horas - Ruxe Ruxe
Santa Margarita
- 19:00 horas - Banda Diversidatye ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band
- 20:30 horas - Mounqup
- 22:00 horas - Xosé Lois Romero & Aliboria
- 23:30 horas - Marí Froes
Castillo de San Antón
- 21:00 horas - Ana Lua Caiano
Plaza de María Pita
- 20:00 horas - Vicente Calderón
- 22:00 horas - Yerai Cortés
Noroestiño
De forma paralela al Festival Noroeste Estrella Galicia, durante estos días también se celebrará el festival gratuito ideal para familias: el Noroestiño, el cual tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita.
El día de hoy a las 18:00 horas podremos disfrutar de una sesión de DJ infantil de la mano de María Faltri. Durante esta jornada no faltarán los juegos, disfraces, instrumentos y mucho más.
Certamen de Habaneras
El día de hoy continúa la 41.ª edición del Certamen de Habaneras de A Coruña, un evento musical referente dentro de la programación de las fiestas de María Pita 2026. Al igual que años anteriores, participarán tanto entidades locales como de otras provincias gallegas.
Las actuaciones de hoy, jueves 6, se concentrarán nuevamente en el Teatro Colón:
- 19:30 horas - Presentación
- 19:35 horas - Coral La Antigua
- 19:55 horas - Coral Pontis Veteris
- 20:15 horas - Coral Sancta María Maris
- 20:35 horas - Coral Sagrada Familia
Feria del Libro
La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, jueves 6. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.
El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.
Lista de actividades de la jornada del jueves 6:
Carpa de actividades
- 17:30 horas - Teatro para familias. Pedras de Cartón representa la obra Alicia, un espectáculo pensado para disfrutar en familia que invita a reír, sorprenderse y dejar volar la imaginación
- 18:15 horas - El braille en nuestra vida. Taller de iniciación a la escritura braille impartido por Corina Alfonso, promotora de Braille de la ONCE (Carpa 2)
- 19:00 horas - O peso da memoria social e privada. Fran Alonso y Olaia Sendón conversan sobre Cáncara y A Casa Grande
- 19:15 horas - José Ignacio Carnero presenta Os fabuladores, acompañado por la escritora Alba Carballal (Carpa 2)
- 20:00 horas - Jorge Juan, marino, científico y espía. Con la participación de los autores Alberto Fortes y José de la Gándara, y del editor Eduardo Riestra
- 20:15 horas - Que nome ten a túa identidade? Como te chamaban antes de saber quen eras? Lucía Aldao y Samuel Merino presentan Os nomes íntimos, una propuesta que une poesía escénica y música para abrazar la autenticidad (Carpa 2)
Casetas de librerías
- 11:00 horas - Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola
- 11:00 horas - Eduardo Baamonde firma la colección Cadernos de Viaxes en la caseta de la librería Uróboros
- 12:00 horas - Samuel Merino firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul
- 12:00 horas - L.R. Eyo firma El linaje del Cormorán en la caseta de la librería Lume
- 12:30 horas - Silvia Fernández firma O mar que me levou en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
- 13:00 horas - Valeria Palombini firma Cenizas al viento y Condenados en la caseta de la librería Arenas
- 17:30 horas - Zara Mist firma Cuando florezcan los almendros en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
- 17:30 horas - Anai Rodríguez firma Guía dos seres fantásticos que viven en Galicia sen que talvez o saibas en la caseta de la librería Galgo Azul
- 18:00 horas - Eduardo Baamonde firma la colección Cadernos de Viaxes en la caseta de la editorial Libros Lar
- 18:00 horas - Alejandro Otero Jamardo firma El cabujón rojo en la caseta de la librería Perseida
- 18:00 horas - Ana Julia Martínez firma Las estrellas me llevan a ti en la caseta de la librería Couceiro
- 18:00 horas - Fran Alonso firma Cáncara en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 18:30 horas - Alberto Fortes firma La última carrera del glorioso en la caseta de la editorial Ediciones del Viento
- 18:30 horas - Xaime Fandiño firma Contubernio Picachu en la caseta de la librería Lume
- 18:30 horas - Raquel Senra firma Escola de Monstros en la caseta de la librería A Gata Tola
- 18:30 horas - Silvia Salgado firma Antes del lunes en la caseta de la librería Mar de Letras
- 19:00 horas - María Teresa Fandiño firma Poemario: Mi mundo cervantino en la caseta de la librería Santos Ochoa
- 19:00 horas - Lisina Coney firma Ilusiones frágiles en la caseta de la librería Agrasar
- 19:00 horas - Miquel Fornera firma Cadenas de hierro y barro en la caseta de la librería Arenas
- 19:00 horas - Brais Lamela firma A lingua extranxeira y Ninguén queda en la caseta de la librería Berbiriana
- 19:00 horas - Camilo José Cela Conde firma Cela, piel adentro en la caseta de la librería Hoboken
- 19:00 horas - Rubén Pedreira firma Zona de habitabilidad en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 19:00 horas - Rosario Baleirón (traductora) firma Invisible y Redes en la caseta de la librería Pedreira
- 19:30 horas - Suso Lista firma Travesía en la caseta de la librería Perseida
- 19:30 horas - Xosé Manuel Varela, Icía Varela y Nerea Gómez firman Begoña Caamaño en la caseta de la librería Perseida
- 19:30 horas - Lydia Chas firma Sin efecto retroactivo y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
- 19:30 horas - Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería ULA Libraría Social
- 19:30 horas - Teresa Ferreiro firma Dos personas en la caseta de la librería Komic
- 19:30 horas - Antía Amarante firma Vostede está aquí en la caseta de la librería Galgo Azul
- 19:30 horas - Zara Mist firma Cuando florezcan los almendros y el resto de su obra en la caseta de la librería Uróboros
- 19:30 horas - Xosé Cobas firma Soño dunha sombra, O pintor cego y Azucre en la caseta de la librería Lume
- 19:30 horas - Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola
- 20:00 horas - Joaquín Rivera Chamorro firma La guerra civil que vino de África en la caseta de la librería Arenas
- 20:00 horas - Senén Barro firma Poden pensar as máquinas? en la caseta de Alvarellos Editora
- 20:00 horas - Mónica Prego firma El arte de la empanada gallega y A carón do lume en la caseta de la librería Arenas
- 20:00 horas - Antonio Tizón firma Madriña y Coplas analfabetasen la caseta de la librería Pedreira
- 20:00 horas - Moncho Núñez Centella firma Eclipses: Historia y ciencia de la ocultación extemporánea del sol en la caseta de la librería Arenas
- 20:30 horas - Raquel Senra (traductora) firma A miña vida nas estradas en la caseta de la librería ULA Libraría Social
Feria de Artesanía Mostrart
La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.
A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.
El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.
Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira
El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.
Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.
Exposición Stons de Xulia Pisón
A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.
La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.