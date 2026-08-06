Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, jueves 6 de agosto Quincemil

Durante la jornada del día de hoy, jueves 6, podremos seguir disfrutando de la programación del Festival Noroeste Estrella Galicia 2026. Algunos de los artistas y grupos que llegarán hoy a la ciudad herculina son Vicente Calderón y Yerai Cortés (plaza de María Pita), Ana Lua Caiano (Castillo de San Antón) y La Perra Blanco (plaza de Azcárraga).

Por otro lado, el Certamen de Habaneras continuará con sus actuaciones en el Teatro Colón. Esta será la última jornada que celebre sus eventos en este emblemático teatro, pues a partir de mañana se concentrarán en la plaza de María Pita y Campo da Leña.

Festival Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia continúa celebrando su 39.ª edición con un cartel de más de 40 artistas de diferentes partes de Galicia, España, Europa y Latinoamérica. Las citas más destacadas de hoy, jueves 6, serán Vicente Calderón y Yerai Cortés, las cuales se concentrarán en la plaza de María Pita.

Además, hoy también dará inicio la programación del Noroestiño en los jardines de Méndez Núñez, un festival alternativo para el público familiar que incluirá actividades y actuaciones para los más pequeños de la familia.

La programación completa del jueves 6:

Plaza de Azcárraga

13:00 horas - Apolo18

Apolo18 19:00 horas - MFC Chicken

MFC Chicken 22:00 horas - La Perra Blanco

La Perra Blanco 00:00 horas - Moura

Campo da Leña

19:15 horas - Mar de Fondo

Mar de Fondo 20:30 horas - Meu

Meu 23:00 horas - Tsunami Arise

Tsunami Arise 01:00 horas - Ruxe Ruxe

Santa Margarita

19:00 horas - Banda Diversidatye ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band

Banda Diversidatye ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band 20:30 horas - Mounqup

Mounqup 22:00 horas - Xosé Lois Romero & Aliboria

Xosé Lois Romero & Aliboria 23:30 horas - Marí Froes

Castillo de San Antón

21:00 horas - Ana Lua Caiano

Plaza de María Pita

20:00 horas - Vicente Calderón

Vicente Calderón 22:00 horas - Yerai Cortés

Noroestiño

De forma paralela al Festival Noroeste Estrella Galicia, durante estos días también se celebrará el festival gratuito ideal para familias: el Noroestiño, el cual tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita.

El día de hoy a las 18:00 horas podremos disfrutar de una sesión de DJ infantil de la mano de María Faltri. Durante esta jornada no faltarán los juegos, disfraces, instrumentos y mucho más.

Certamen de Habaneras

El día de hoy continúa la 41.ª edición del Certamen de Habaneras de A Coruña, un evento musical referente dentro de la programación de las fiestas de María Pita 2026. Al igual que años anteriores, participarán tanto entidades locales como de otras provincias gallegas.

Las actuaciones de hoy, jueves 6, se concentrarán nuevamente en el Teatro Colón:

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Coral La Antigua

19:55 horas - Coral Pontis Veteris

20:15 horas - Coral Sancta María Maris

20:35 horas - Coral Sagrada Familia

Feria del Libro

La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, jueves 6. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.

El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Lista de actividades de la jornada del jueves 6:

Carpa de actividades

17:30 horas - Teatro para familias. Pedras de Cartón representa la obra Alicia , un espectáculo pensado para disfrutar en familia que invita a reír, sorprenderse y dejar volar la imaginación

representa la obra , un espectáculo pensado para disfrutar en familia que invita a reír, sorprenderse y dejar volar la imaginación 18:15 horas - El braille en nuestra vida. Taller de iniciación a la escritura braille impartido por Corina Alfonso, promotora de Braille de la ONCE (Carpa 2)

Taller de iniciación a la escritura braille impartido por promotora de Braille de la ONCE (Carpa 2) 19:00 horas - O peso da memoria social e privada . Fran Alonso y Olaia Sendón conversan sobre Cáncara y A Casa Grande

. y conversan sobre Cáncara y A Casa Grande 19:15 horas - José Ignacio Carnero presenta Os fabuladores, acompañado por la escritora Alba Carballal (Carpa 2)

presenta acompañado por la escritora (Carpa 2) 20:00 horas - Jorge Juan, marino, científico y espía. Con la participación de los autores Alberto Fortes y José de la Gándara , y del editor Eduardo Riestra

marino, científico y espía. Con la participación de los autores y , y del editor Eduardo Riestra 20:15 horas - Que nome ten a túa identidade? Como te chamaban antes de saber quen eras? Lucía Aldao y Samuel Merino presentan Os nomes íntimos, una propuesta que une poesía escénica y música para abrazar la autenticidad (Carpa 2)

Casetas de librerías

11:00 horas - Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola

firma en la caseta de la librería A Gata Tola 11:00 horas - Eduardo Baamonde firma la colección Cadernos de Viaxes en la caseta de la librería Uróboros

firma la colección en la caseta de la librería Uróboros 12:00 horas - Samuel Merino firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul

firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul 12:00 horas - L.R. Eyo firma El linaje del Cormorán en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 12:30 horas - Silvia Fernández firma O mar que me levou en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 13:00 horas - Valeria Palombini firma Cenizas al viento y Condenados en la caseta de la librería Arenas

firma y en la caseta de la librería Arenas 17:30 horas - Zara Mist firma Cuando florezcan los almendros en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 17:30 horas - Anai Rodríguez firma Guía dos seres fantásticos que viven en Galicia sen que talvez o saibas en la caseta de la librería Galgo Azul

firma que viven en Galicia sen que talvez o saibas en la caseta de la librería Galgo Azul 18:00 horas - Eduardo Baamonde firma la colección Cadernos de Viaxes en la caseta de la editorial Libros Lar

firma la colección en la caseta de la editorial Libros Lar 18:00 horas - Alejandro Otero Jamardo firma El cabujón rojo en la caseta de la librería Perseida

firma en la caseta de la librería Perseida 18:00 horas - Ana Julia Martínez firma Las estrellas me llevan a ti en la caseta de la librería Couceiro

firma en la caseta de la librería Couceiro 18:00 horas - Fran Alonso firma Cáncara en la caseta de la librería Planeta Mozo

firma en la caseta de la librería Planeta Mozo 18:30 horas - Alberto Fortes firma La última carrera del glorioso en la caseta de la editorial Ediciones del Viento

firma en la caseta de la editorial Ediciones del Viento 18:30 horas - Xaime Fandiño firma Contubernio Picachu en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 18:30 horas - Raquel Senra firma Escola de Monstros en la caseta de la librería A Gata Tola

firma en la caseta de la librería A Gata Tola 18:30 horas - Silvia Salgado firma Antes del lunes en la caseta de la librería Mar de Letras

firma en la caseta de la librería Mar de Letras 19:00 horas - María Teresa Fandiño firma Poemario: Mi mundo cervantino en la caseta de la librería Santos Ochoa

firma en la caseta de la librería Santos Ochoa 19:00 horas - Lisina Coney firma Ilusiones frágiles en la caseta de la librería Agrasar

firma en la caseta de la librería Agrasar 19:00 horas - Miquel Fornera firma Cadenas de hierro y barro en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 19:00 horas - Brais Lamela firma A lingua extranxeira y Ninguén queda en la caseta de la librería Berbiriana

firma y en la caseta de la librería Berbiriana 19:00 horas - Camilo José Cela Conde firma Cela, piel adentro en la caseta de la librería Hoboken

firma en la caseta de la librería Hoboken 19:00 horas - Rubén Pedreira firma Zona de habitabilidad en la caseta de la librería Planeta Mozo

firma en la caseta de la librería Planeta Mozo 19:00 horas - Rosario Baleirón (traductora) firma Invisible y Redes en la caseta de la librería Pedreira

(traductora) firma y en la caseta de la librería Pedreira 19:30 horas - Suso Lista firma Travesía en la caseta de la librería Perseida

firma en la caseta de la librería Perseida 19:30 horas - Xosé Manuel Varela, Icía Varela y Nerea Gómez firman Begoña Caamaño en la caseta de la librería Perseida

y firman en la caseta de la librería Perseida 19:30 horas - Lydia Chas firma Sin efecto retroactivo y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 19:30 horas - Mikel Guerendiain firma Mauro en la caseta de la librería ULA Libraría Social

firma en la caseta de la librería ULA Libraría Social 19:30 horas - Teresa Ferreiro firma Dos personas en la caseta de la librería Komic

firma en la caseta de la librería Komic 19:30 horas - Antía Amarante firma Vostede está aquí en la caseta de la librería Galgo Azul

firma en la caseta de la librería Galgo Azul 19:30 horas - Zara Mist firma Cuando florezcan los almendros y el resto de su obra en la caseta de la librería Uróboros

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Uróboros 19:30 horas - Xosé Cobas firma Soño dunha sombra, O pintor cego y Azucre en la caseta de la librería Lume

firma y en la caseta de la librería Lume 19:30 horas - Alba López Paredes firma Nándinor, La leyenda de Noa y Glesea en la caseta de la librería A Gata Tola

firma y en la caseta de la librería A Gata Tola 20:00 horas - Joaquín Rivera Chamorro firma La guerra civil que vino de África en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 20:00 horas - Senén Barro firma Poden pensar as máquinas? en la caseta de Alvarellos Editora

firma en la caseta de Alvarellos Editora 20:00 horas - Mónica Prego firma El arte de la empanada gallega y A carón do lume en la caseta de la librería Arenas

firma y en la caseta de la librería Arenas 20:00 horas - Antonio Tizón firma Madriña y Coplas analfabetas en la caseta de la librería Pedreira

firma y en la caseta de la librería Pedreira 20:00 horas - Moncho Núñez Centella firma Eclipses: Historia y ciencia de la ocultación extemporánea del sol en la caseta de la librería Arenas

Centella firma en la caseta de la librería Arenas 20:30 horas - Raquel Senra (traductora) firma A miña vida nas estradas en la caseta de la librería ULA Libraría Social

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira

El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.

Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.