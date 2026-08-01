Luz Casal sobrevive a un parón de media hora y abre por todo lo alto las Fiestas de María Pita en A Coruña

Las Fiestas de María Pita 2026 comenzaron este sábado con una de las artistas más queridas de la música española. Luz Casal inauguró las Noches de María Pita ante una Plaza de María Pita abarrotada, aunque el arranque del concierto estuvo marcado por un inesperado problema técnico que obligó a detener la actuación durante cerca de media hora.

La cantante gallega apenas había comenzado a desgranar su repertorio cuando un fallo en el sistema de sonido hizo imposible continuar con normalidad. La música se detuvo y, durante varios minutos, la incertidumbre se apoderó de la plaza mientras los técnicos trabajaban para localizar el origen de la avería.

Lejos de enfriarse el ambiente, el público convirtió la espera en parte del espectáculo. Miles de personas comenzaron a hacer olas de un extremo al otro de la plaza, mientras otros animaban la espera con palmas y canciones coreadas de forma espontánea. La paciencia y el buen humor marcaron un parón que se prolongó durante aproximadamente media hora.

Una vez solucionada la incidencia, Luz Casal regresó al escenario entre una gran ovación. La artista agradeció el respaldo de los asistentes y retomó un concierto que fue recuperando el pulso hasta convertirse en la celebración que muchos esperaban para dar la bienvenida al mes grande de la ciudad.

Con la inconfundible voz que la ha convertido en una de las grandes referencias de la música española, la coruñesa fue alternando algunos de los temas más emblemáticos de su carrera con canciones de su nuevo espectáculo, Me voy a permitir, conquistando a un público entregado que llenó la Plaza de María Pita desde mucho antes del inicio de la actuación.

El concierto de Luz Casal dio así el pistoletazo de salida a un programa de las Fiestas de María Pita que durante todo el mes de agosto reunirá en A Coruña a algunos de los principales nombres del panorama musical y cultural, en una edición que comenzó con un contratiempo técnico, pero también con una demostración de paciencia y complicidad entre artista y público que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.