Qué hacer en Santiago de Compostela por las fiestas del Apóstol 2026 hoy, martes 28 de julio Quincemil

Nos vamos adentrando en la segunda semana de las fiestas del Apóstol 2026 con la celebración de la anual Festa Xitana Galega, uno de los eventos más esperados dentro de estas fiestas. Además, también se podrá participar en unas jornadas de ajedrez al aire libre abiertas a todo el público.

También podremos disfrutar de un nuevo concierto de Peregrinos Musicales, el cual esta vez estará protagonizado por dos destacados violinistas internacionales. Cerraremos la jornada con la proyección de Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas y San Simón.

Festa Xitana Galega

Como ya es costumbre en la programación de las fiestas del Apóstol, la Festa Xitana Galega se celebrará a las 21:00 horas en la Praza da Quintana, donde se reunirán vecinos de Compostela y visitantes para disfrutar del ambiente festivo de A Tarara, evento conocido por su magistral fusión de tradición flamenca con alma gallega.

A lo largo de la jornada se podrá disfrutar de las actuaciones en directo de Alejandro Escalera, Isaac de los Reyes, José Suárez 'Paketito', Josemi Carmona, Juan José Suárez 'El Pakete', Miguel de Flórez, Moisés Fernandez, Rafael Jiménez, Rosario Hereda, Rubén de Marchena y Sarau Muñoz.

Concierto Peregrinos Musicales

La programación de las fiestas del Apóstol 2026 incluye varios conciertos del ciclo Peregrinos Musicales, conocido por traer a los escenarios gallegos reconocidos talentos de otros lugares del mundo.

En esta ocasión, podremos disfrutar de Séculos do Violín, un espectáculo que tendrá como protagonistas a los violinistas Serguei Milstein (Francia) y a Alexander Arutjunian (Portugal).

Compostela Cinema

El día de hoy, martes 28, continúa el ciclo de proyecciones Compostela Cinema. Durante esta semana de celebraciones, los vecinos de Santiago podrán disfrutar de sesiones gratuitas de cine al aire libre gracias a las pantallas que se instalarán en diferentes plazas de la ciudad compostelana.

La cita de hoy tendrá lugar en la Praza da Veciñanza da Gracia a las 20:00 horas con la proyección de Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas de Nick Park y Merlin Crossingham y las 22:00 horas con la de de San Simón de Miguel Ángel Delgado.

Xadrez ao Aire Libre

El día de hoy tenemos cita en el paseo de la Alameda para celebrar una nueva edición de Ajedrez al Aire Libre, una actividad abierta a todos los públicos. Todo aquel que lo desee podrá jugar partidas amistosas lentas o rápidas desde las 17:00 hasta las 20:00 horas.

La inscripción es totalmente gratuita y se podrá realizar en la zona del juego.

Alborada diaria

La alborada del día de hoy, martes 28, estará a cargo de A.C. O Castro de Figueiras y dará inicio a las 10:00 horas. El recorrido será desde Salgueiriños hasta la Praza do 8 de Marzo.