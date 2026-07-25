Así fueron los espectaculares fuegos del Apóstol 2026 en Santiago: el cielo se iluminó 18 minutos

Santiago de Compostela brilló con los fuegos del Apóstol. Miles de personas levantaron la mirada este viernes por la noche en la capital gallega para disfrutar de uno de los espectáculos más especiales de la programación de las fiestas, que todavía tienen por delante mucho que ofrecer.

Los fuegos del 24 de julio, junto a los que se lanzarán el próximo 31 desde la Alameda para despedir las fiestas, suman cinco toneladas de pirotecnia. Ambos son espectáculos efímeros que sorprenden por su belleza y, en especial los de este viernes, logran reunir a miles de personas en Santiago (o incluso delante del televisor).

La Alameda, el parque de Carlomagno y la Cidade da Cultura fueron los escenarios desde los que se lanzaron ayer los fuegos del Apóstol. El concello había establecido un perímetro de seguridad de 120 metros desde el punto de lanzamiento al que no se podía acceder por seguridad, pero los compostelanos y visitantes aprovecharon otras zonas para mirar al cielo durante 18 minutos.

En la Cidade da Cultura, las primeras personas comenzaron a llegar sobre las 21:00 horas, dos horas y media antes del inicio del espectáculo. Poco a poco, el recinto se fue llenando de público. Muchos se situaron en la zona del parque infantil, desde donde se aprecia una panorámica de Santiago y de la Catedral, mientras que otros prefirieron la plaza central de la Cidade da Cultura para contemplar los fuegos que se lanzaban desde ese punto.

Poco después de las 22:00 horas, la lluvia sorprendió a los asistentes. Durante unos cinco minutos, muchos se levantaron para resguardarse, aunque el chaparrón no desanimó a quienes esperaban el comienzo del espectáculo. De hecho, la mayoría se tomó la situación con humor y permaneció en el lugar.

A las 23:30 horas comenzaron puntualmente los fuegos, sincronizados desde los tres puntos de lanzamiento. La traca final puso el broche de oro al espectáculo y fue recibida con un largo aplauso por parte del público.

Un espectáculo único

"Es un privilegio tener la oportunidad de hacer este espectáculo. Es muy significativo tanto para la empresa como para mí, que he trabajado en varias empresas y llevo casi 20 años haciendo espectáculos en la ciudad de Santiago", explicó a Quincemil y Treintayseis el director de espectáculos de Pirotecnia del Mediterráneo, Juan Manuel Humanes, encargado de diseñar el show.

El especialista añadió que estos fuegos generan una gran expectación y valoró lo mucho que se siguen en Galicia: "Tengo la gran fortuna de conocer la ciudad y de tener grandes amigos ahí. Tenéis algo muy a favor: os gustan los fuegos artificiales, este tipo de espectáculos los tratáis a primer nivel".

Los fuegos del Apóstol se tiran desde tres lugares: la Alameda, la Cidade da Cultura y el parque de Carlomagno en As Fontiñas. "El espectáculo sincronizado es muy bonito, no en todas las ciudades se hace. En España es extraño que una ciudad tome esa decisión y se atreva a hacer un espectáculo tan peculiar. Fuera de España sí se desarrollan, pero aquí sois de las poquitas ciudades", explicó Humanes.

Una característica que hace que el show sea muy especial pero que requiere un gran trabajo de previsión y coordinación previo. "Cada espectáculo se monta de una manera, y para generar que los tres sean iguales pese a que vayan a tres localizaciones diferentes se hace con un diseño informático para garantizar la paridad", indicó Humanes, que cifró en 17 los técnicos que se desplazaron ayer para hacer que todo saliese bien.

El videomapping

La fachada del Pazo de Raxoi, por otro lado, acogió ayer las primeras sesiones del videomapping. El espectáculo de luz y sonido realizó los primeros pases durante la madrugada del viernes al sábado, aunque se podrá disfrutar también los siguientes días:

El 25 de julio comenzará a las 23:00 horas y se prolongará hasta las 01:00 horas, con intervalos de 15 minutos

El 26 de julio comenzará a las 23:00 horas y se prolongará hasta las 01:00 horas, con intervalos de 15 minutos

Qatro Gatos fue la empresa encargada de diseñar esta propuesta. "A través dun percorrido narrativo, cheo de imaxinación, a fachada cobrará vida mediante varias escenas que xogarán coa arquitectura do edificio", informó la concejala de Festas, Pilar Lueiro, cuando presentó la programación del Apóstol. Este espectáculo está financiado con la recaudación de la tasa turística.